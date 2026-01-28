Live TV

Ministerul Finanţelor plănuiește emisiuni de euroobligaţiuni de 10 miliarde de euro în acest an

Data publicării:
bancnote 50 euro
Foto: Profimedia
Din articol
Emisiuni de eurooobligaţiuni scadente

Planul anual de finanţare previzionat pentru acest an este de aproximativ 265-275 miliarde lei, care să acopere un nivel al deficitului bugetar între 6% şi 6,4% din PIB şi refinanţarea datoriei publice scadente, arată un proiect de Hotărâre de Guvern. Din punct de vedere al surselor de finanţare, se estimează contractarea de datorie publică de pe piaţa internă de aproximativ 160-170 miliarde lei şi de pe piaţa externă de aproximativ 21 miliarde euro, mai prevede proiectul.

Volumul estimat pe piaţa externă urmează să fie asigurat prin emisiuni de euroobligaţiuni în sumă de 10 miliarde euro, restul fiind sume estimate a fi atrase prin împrumuturi în cadrul programelor PNRR, SAFE, împrumuturi de la instituţii financiare internaţionale şi plasamente private, potrivit Ministerului Finanţelor, iniţiatorul documentului, scrie Agerpres.

Totodată, în cursul anului 2026 vor mai ajunge la maturitate euroobligaţiuni în valoare de aproximativ 3,25 miliarde euro, respectiv 750 milioane euro în 26 februarie, 1,56 miliarde euro în 27 septembrie şi 940 milioane euro în 8 decembrie 2026.

În aceste condiţii, ministerul de resort propune majorarea valorii totale a Programului-cadru de emisiuni de titluri de stat „Medium Term Notes” (Programul MTN) cu suma de 9 miliarde de euro, de la 90 miliarde de euro la 99 miliarde de euro.

„Suma de 9 miliarde euro care este propusă pentru suplimentarea plafonului MTN are în vedere acoperirea unui plan de emisiuni estimat de 10 miliarde euro aferent anului 2026 şi a realizării unei prime emisiuni în anul 2027 în sumă de maximum 5 miliarde euro, luând în considerare şi scadenţele din această perioadă care vor conduce la eliberarea plafonului din cadrul Programului MTN”, se precizează în nota de fundamentare care însoţeşte proiectul de act normativ.

Emisiuni de eurooobligaţiuni scadente

În anul 2027 sunt scadente trei emisiuni de eurooobligaţiuni în valoare de 2 miliarde euro şi 2,35 miliarde dolari (în 27 februarie 2027 este scadentă o emisiune în valoare de 1,35 miliarde dolari, în 19 aprilie o emisiune de 2 miliarde euro iar în 25 noiembrie 2027 o emisiune de un miliard de dolari).

„Deoarece plafonul Programului MTN se eliberează la momentul rambursării unor obligaţiuni, în calculul majorării plafonului programului s-a avut în vedere faptul că ultimele scadenţe din anul 2026 sunt în lunile septembrie şi decembrie, iar emisiunile noi de euroobligaţiuni se realizează în funcţie de condiţiile de piaţă, cel mai probabil în prima parte a anului şi în al treilea trimestru.

În consecinţă, pentru acoperirea nevoilor de finanţare de pe pieţele externe pentru anul 2026 precum şi pentru a crea flexibilitatea necesară pentru a realiza prima emisiune din anul 2027 în debutul acelui an având în vedere că în anul 2026 prima scadenţă este în luna februarie 2026 în sumă de 0,75 miliarde euro şi luând în considerare suma rămasă disponibilă de 3,2 miliarde euro, se impune majorarea valorii totale a Programului MTN, cu suma de 9 miliarde euro, de la 90 miliarde euro la 99 miliarde euro, subliniază documentul citat.

Programul MTN reprezintă o facilitate neangajantă, care se încheie între Ministerul Finanţelor, în calitate de emitent, şi un grup de instituţii financiare selectate, în cadrul căreia pot fi lansate periodic emisiuni de titluri de stat pe pieţele externe în baza unei documentaţii contractuale standard.

Alte articole
Nica: ANAF nu te controlează dacă ai rude. Sunt oameni cu venituri zero care îşi cumpără maşini de 150.000 de euro pe numele bunicii
Ciprian Ciucu: Anul viitor finalizăm supralărgirea pe Prelungirea Ghencea. Când vor fi gata lucrările la şina de tramvai şi park&ride
De ce a reușit Bulgaria și nu România. Explicațiile premierului Bolojan privind aderarea la zona euro
Piteștiul își face centrală electrică fotovoltaică. Valoarea proiectului este de peste 27 de milioane de lei
Șoferul TIR-ului lovit de microbuz pe ”drumul morții” din Timiș a rupt tăcerea! Schimbare majoră: ce a descoperit Poliția
Digi Sport
Șoferul TIR-ului lovit de microbuz pe ”drumul morții” din Timiș a rupt tăcerea! Schimbare majoră: ce a descoperit Poliția
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
accident lugojel E70
Răsturnare de situație în cazul accidentului soldat cu 7 morți, din...
bancnote de 100 de lei
„Se schimbă banii în România”. Un oficial BNR anunță o modificare a...
Alunecare de teren in Italia
Acuzațiile unui român din Sicilia, după surpările catastrofale din...
Sorina Pintea
Sorina Pintea rămâne în închisoare. ÎCCJ a respins recursul în...
Ultimele știri
Ministerul Educației a publicat calendarele competițiilor și olimpiadelor școlare pentru anul 2025-2026
Prietena lui Putin, fosta șefă a diplomației din Austria, Karin Kneissl, ar putea rămâne fără cetățenie. De ce se cere revocarea
O femeie și un bărbat, reținuți pentru pornografie infantilă. Ea e acuzată și că l-a violat pe fratele ei vitreg, în vârstă de 8 ani
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
Alexandru Nazare.
Fitch va anunța pe 13 februarie ratingul României. Alexandru Nazare: „Mizăm nu doar pe menținere, ci pe îmbunătățire”
grafic urcare bancnote lei
România a încheiat 2025 cu un deficit bugetar de 7,65% din PIB, sub ținta asumată cu Bruxelles-ul
accounting,account
Bonificația de 3% la impozit pentru firme nu mai e garantată: ANAF o poate retrage după controale fiscale
Dan Suciu purtator de cuvant gov.ro
Dan Suciu explică de ce a mers Bolojan la discuții cu șeful BNR: „Lucrăm împreună”
Ședință de guvern.
Șefa Comisiei de buget-finanţe din Senat: România a încheiat 2025 cu un deficit bugetar de 7,65% din PIB, față de 8,4%, cât programase
Partenerii noștri
Pe Roz
Semnificația Calului de Foc în horoscopul chinezesc. Ce aduce anul 2026, guvernat de acest animal
Cancan
Cauza morții Sarei, fetița de 2 ani care s-a stins la o clinică stomatologică din București. Afecțiunea gravă...
Fanatik.ro
Directorul școlii din Mangalia unde un elev s-a aruncat de la etaj din cauza unei note, dezvăluiri exclusive...
editiadedimineata.ro
Cum arată „cea mai de succes campanie de dezinformare a Rusiei”
Fanatik.ro
Anunț șocant despre accidentul din Timiș în care au murit 7 suporteri ai lui PAOK. Șoferul dubei ar fi fost...
Adevărul
Teroare în Harkov. Un tren cu peste 200 de călători a fost bombardat de ruși: cinci morți și zeci de răniți
Playtech
Răsturnare de situație! Ce a făcut șoferul microbuzului cu secunde înainte de impactul cu TIR-ul, un...
Digi FM
Furie și disperare în Sicilia, după alunecările de teren care au lăsat oamenii fără case: "Ruşine să vă fie...
Digi Sport
Jurgen Klopp a semnat și pregătește prima schimbare majoră
Pro FM
Bianca Censori, sprijinul lui Kanye West în cea mai grea perioadă. Cum l-a ajutat să depășească un episod...
Film Now
Sydney Sweeney a vandalizat semnul Hollywood, agățând sutiene pe el în miez de noapte. Localnicii nu au fost...
Adevarul
Hotelul fantomă din inima munților, emblema stațiunii Poiana Mărului, o fostă „perlă” a Banatului Montan
Newsweek
Ce pensie iei dacă ai muncit pe salariul minim între 25 și 40 de ani? Banii nu ajung nici pentru medicamente
Digi FM
Cum arată Jennifer Grey la 65 de ani. În curând începe filmările la continuarea "Dirty Dancing"
Digi World
Ce se întâmplă exact cu organismul tău când consumi zilnic alimente fermentate. Le poți integra ușor la orice...
Digi Animal World
Momentul când un crocodil atacă violent un bivol. Imaginile cu lupta pentru supraviețuire au devenit virale
Film Now
Matt Damon, despre momentul în care Clint Eastwood l-a pus la punct pe platourile de filmare: "Vrei să pierzi...
UTV
Sydney Sweeney a încins Instagramul cu pozele din noua campanie. Actrița a lansat brandul de lenjerie SYRN