Marcel Ciolacu anunţă un audit la nivelul CJ Buzău. Ar putea urma şi concedieri: „În zona de cultură suntem mult prea stufoși”

Marcel Ciolacu. Foto: Inquam Photos / Octav Ganea

Preşedintele Consiliului Judeţean Buzău, Marcel Ciolacu, a anunţat, joi, că a solicitat un audit extern în cadrul instituţiei sale şi al celor din subordine, scopul fiind de a fi implementate apoi organigrame mai suple, care ar putea însemna şi posibile concedieri.

„Nu e un lucru de ascuns, s-a pornit un audit extern la nivelul CJ cu toate organigramele, atât ale aparatului propriu al CJ, cât şi ale celorlalte subordonate şi vom veni după finalizarea acestui audit cu propunere de modificare de organigrame, atât ale aparatului propriu al CJ cât şi ale celorlalte subordonate. Am anunţat public că pe mine nu m-ar deranja ca judeţul Buzău să fie judeţ pilot de reorganizare administrativ-teritorială. Normal că am pornit de la un audit în ceea ce priveşte organigramele proprii ale CJ şi a tuturor subordonatelor. În funcţie de acest audit, vom veni cu propunerile de modificare. Sunt prea stufoase”, a declarat joi, preşedintele CJ Buzău, Marcel Ciolacu, după prima şedinţă a forului administrativ judeţean pe care a prezidat-o, scrie Agerpres.

Întrebat dacă reorganizarea aparatului administrativ ar putea însemna şi posibile concedieri, fostul premier a răspuns că este posibil, adăugând totodată că îşi doreşte o mai bună coerenţă în ceea ce priveşte absorbţia fondurilor europene.

„Este posibil şi acest lucru. Eu îmi doresc să fim cât mai eficienţi, nu mi se pare normal să avem achiziţii şi la Spitalul Judeţean, şi la Spitalul Râmnicu Sărat, şi la Spitalul Nehoiu. De exemplu, n-am văzut o coerenţă în ceea ce priveşte absorbţia de fonduri europene a CJ împreună cu DGSAPC-ul. M-am uitat şi eu pe anumite proiecte şi accesări ale altor consilii judeţene şi mi s-a părut mai puţin la CJ Buzău, nu neapărat în aparatul propriu, vorbesc de subordonate. Şi în zona de cultură, suntem mult prea stufoşi. Nu suntem atât de eficienţi cum şi-ar dori buzoienii, de aceea o să facem nişte organisme mai suple şi mai eficiente şi cu costuri mai mici”, a mai menţionat preşedintele CJ Buzău.

Marcel Ciolacu a fost ales la conducerea Consiliului Judeţean Buzău în cadrul alegerilor parţiale desfăşurate la începutul lunii decembrie 2025, după ce fostul preşedinte al instituţiei administrative, ales în alegerile locale din 2024, Lucian Romaşcanu, a plecat pentru un post de membru în Curtea Europeană de Conturi.

 

