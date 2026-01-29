Care mai sunt timpii de așteptare pe Podul Prieteniei Giurgiu-Ruse. „Periodic se formează cozi, șoferii claxonează în semn de protest”

Circulaţia pe Podul Prieteniei Giurgiu-Ruse se desfăşoară în continuare alternativ, pe un singur sens, cu timpi de aşteptare de aproximativ 20 de minute pe fiecare sens, iar periodic se formează cozi pentru că sosesc mai multe tiruri la frontieră, a informat, joi, Inspectoratul Teritorial al Poliţiei de Frontieră (ITPF) Giurgiu.

„Lucrările de reabilitare la Podul Prieteniei, Giurgiu-Ruse, au fost reluate şi în acest an, circulaţia pe pod se desfăşoară alternativ, pe un singur sens de mers. Timpul de aşteptare este de aproximativ 20 de minute pentru fiecare sens de circulaţie. La anumite intervale orare, se formează cozi, deoarece sosesc la frontieră mai multe camioane în acelaşi ciclu orar”, a declarat joi, pentru Agerpres, purtătoarea de cuvânt a ITPF Giurgiu, Livia Filimon.

Potrivit notificării transmise de autorităţile de frontieră bulgare, pe partea bulgară a Podului Prieteniei se desfăşoară lucrări de reabilitare şi pe toată durata lucrărilor traficul rutier se desfăşoară alternativ, pe un singur sens, iar circulaţia este semaforizată automat.

Aşteptarea la coadă îi nemulţumeşte pe unii dintre şoferi, care claxonează intens ca formă de protest.

La începerea lucrărilor, partea bulgară dăduse ca termen final de execuția vara lui 2026.

