CGMB a respins scumpirea biletelor STB. Primarul Ciprian Ciucu: „ANAF-ul va opera sistemul de transport public în București”

Data publicării:
stb
Foto: Facebook/Societatea de Transport Bucureşti

Consiliul General al Municipiului Bucureşti a respins, joi, proiectul privind majorarea preţului unei călătorii metropolitane de la 3 lei la 5 lei. Proiectul a fost respins cu 23 de voturi „pentru”, 22 abţineri si 5 voturi împotrivă. Primarul Ciprian Ciucu a declarat în şedinţa Consiliului că este extrem de îngrijorat cu privire la situaţia STB.

Primarul Capitalei a explicat în şedinţă de ce a propus pe ordinea de zi această majorare a tarifului călătoriei la STB.

„De ce l-am pus pe ordinea de zi este că sunt extrem, extrem de îngrijorat cu privire la situaţia STB. Sunt extrem, extrem de îngrijorat. Mi se pare că este corect, situaţia aproape disperată în care ne aflăm cu STB-ul astăzi”, a spus primarul, potrivit News.ro.

Ciucu a arătat că, potrivit datelor pe care le are, doar 17% din bugetul STB este acoperit din tarif, adică bilet şi abonament.

„Conform datelor pe care le am, datoria către ANAF, care ştiţi că e aceea de unu virgulă câteva miliarde în fiecare an, dar rostogolită şi gândită cu ANAF-ul, pe care ANAF-ul a luat gaj autobuzele, troleibuzele şi tramvaiele, această datorie trebuie să fie eşalonată cu o plată lunară, e undeva la 100 de milioane. Sper să nu greşesc. Pe care n-am avut de unde să o plătim pe 1, pe 12, pe banii pe care i-am primit pe luna ianuarie. Şi dacă nu o vom plăti, în luna februarie, ANAF-ul nu are posibilitatea legală să ne păsuiască, nu pot să nu ne ia tramvaile, autobuzele. Nu au cum. Şi ANAF-ul va opera sistemul de transport public în Bucureşti, dacă vreţi, da?”, a explicat primarul.

Ciprian Ciucu a continuat: „Situaţia fiind efectiv disperată, am zis, domnule, măcar acest mic aport, ca să ţinem, până vedem ce facem acolo, să ţinem serviciul în viaţă, să nu intre în insolvenţă. Până atunci, să avem o cură de aer. Că altfel, vă daţi seama, nu îmi doresc să cresc costul transportului pentru cetăţeni”, a menţionat Ciucu.

