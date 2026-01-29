Live TV

Video Imagini din flagrantul DNA. Avocata din PNL Sector 1, surprinsă când primea 60.000 de euro alături de un fals general SIE

Data publicării:
avocata adriana georgescu selfie
Avocata Adriana Georgescu este și membră PNL Sector 1. Sursă foto: Facebook

Momentul flagrantului organizat de procurorii Direcției Naționale Anticorupție în dosarul în care este implicată o avocată, membră a PNL Sector 1 a fost surprins în imagini. În înregistrări se vede cum aceasta primește o sumă mare de bani, anchetatorii susținând că este vorba despre 60.000 de euro, bani încasați în cadrul unei operațiuni de trafic de influență.

Flagrantul a avut loc în timp ce avocata se afla împreună cu un bărbat care pretindea că este general în Serviciul de Informații Externe. Cei doi au fost ridicați de procurori imediat după momentul în care ar fi primit banii și au fost duși la audieri.

Potrivit anchetatorilor, suma de 60.000 de euro reprezintă doar o parte dintr-un total mult mai mare. Avocata ar fi cerut, în total, 500.000 de euro de la un om de afaceri de pe litoral, în schimbul promisiunii că poate interveni la nivel înalt pentru a-l ajuta în mai multe dosare penale în care acesta este implicat.

Procurorii DNA îi acuză pe cei doi de trafic de influență, după ce ar fi susținut că au acces la magistrați, instituții-cheie ale statului și structuri din zona serviciilor de informații. Bărbatul care o însoțea pe avocată ar fi pretins că are grad de general SIE, deși nu ar fi avut nicio astfel de calitate.

Cei doi suspecți au fost reținuți ieri, iar astăzi se află în fața magistraților de la Curtea de Apel București. Instanța urmează să decidă dacă vor fi arestați preventiv pentru 30 de zile.

În urma apariției informațiilor despre dosar, organizația PNL Sector 1 a anunțat că va lua măsuri în cazul avocatei, precizând că aceasta nu deține funcții de conducere în partid.

Ancheta este în desfășurare, iar procurorii DNA continuă cercetările pentru a stabili întreaga rețea de influență și toate sumele de bani care ar fi fost cerute sau primite în acest dosar.

Editor : Ș.A.

