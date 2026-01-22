Ciolacu îl atacă pe Bolojan: „Ai pus economia pe brânci doar ca să-ți lustruiești legenda”

Preşedintele Consiliului Judeţean Buzău Marcel Ciolacu, fost premier şi lider PSD, îl acuză pe Ilie Bolojan că a „tăiat degeaba banii gravidelor şi pensionarilor”, a crescut „aberant taxele” şi a recurs la „o scamatorie contabilă” pentru a da impresia unei reduceri a deficitului. Fostul premier și lider al PSD a susținut că reformele guvernamentale nu au adus niciun efect real asupra bugetului şi a criticat dur modul în care Bolojan ar fi gestionat economia și resursele publice.

„Ai tăiat degeaba banii gravidelor şi pensionarilor, ai crescut aberant taxele distrugând mediul privat şi când ai văzut că efectul este infim, ai ordonat o scamatorie contabilă ca să te lauzi cât de priceput eşti în a administra banii ţării! Acesta este adevărul, Ilie Bolojan! Nu există o reducere reală a deficitului ca urmare a «reformelor» făcute de tine. Şmecheria făcută se poate dovedi acum cu date din execuţia bugetară. Cheltuieli de investiţii făcute inclusiv în mandatul meu, din prima parte a anului 2025, au fost trecute de la împrumuturi din PNRR la granturi şi, astfel, au fost înregistrate la venituri. În total, 0.6% din PIB au fost mutate în decembrie, apărând în buget şi la venituri. Aşadar, creşterile de taxe (TVA, accize, etc) şi măsurile de austeritate puse în spinarea românilor săraci şi a celor din clasa de mijloc nu au avut efectul dorit în buget”, a scris Marcel Ciolacu, joi pe Facebook.

Bolojan, acuzat că a mințit românii și partenerii de guvernare

El l-a acuzat pe premierul Ilie Bolojan că i-a minţit pe români şi şi-a înşelat partenerii de guvernare.

„Ai premeditat totul şi ai început aceasta operaţiune încă din septembrie, în timp ce-i minţeai cu cinism pe români, la toate conferinţele de presă, cerându-le să facă sacrificii. Ţi-ai înşelat partenerii de guvernare, ai miniţit presa şi mediul de afaceri, inclusiv la rectificările bugetare bazate pe aceste artificii contabile. Şi minţi în continuare că deficitul a fost mai mic din cauza «economiilor» realizate cu tine ca premier”, a mai precizat fostul premier PSD.

Ciolacu a afirmat că mandatul Bolojan „înseamnă doar economie în cădere, inflaţie la 10% (dublă, în doar câteva luni) şi cea mai dramatică cădere a puterii de cumpărare a salariilor şi pensiilor din ultimii 25 de ani”.

„Ilie Bolojan, tot ce ai făcut este grosolan şi crud: ai sacrificat oameni, ai minţit instituţii, ai manipulat cifre şi ai pus economia pe brânci doar ca să-ţi lustruieşti propria legendă. Iar sub poleiala asta nu e nici competenţă, nici viziune - eşti doar un zapciu al austerităţii, disperat să-şi acopere propriul eşec”, a conchis Ciolacu.

Economia și datoria publică în timpul guvernării Ciolacu

Digi24 a relatat situații legate de „gaura” din buget și costurile datoriei publice în contextul guvernării Ciolacu. În comunicări publice pe parcursul mandatului său, Guvernul a căutat măsuri urgente pentru a reduce „gaura uriașă de la buget” de peste 70 de miliarde de lei, inclusiv prin amnistieri fiscale și stimulente pentru contribuabili ca să-și plătească restanțele și să aducă venituri la buget.

Datele oficiale arată că România a încheiat 2025 cu un deficit bugetar estimat la 7,65 % din PIB, o evoluție care a generat dezbateri între oficiali despre cauzele reale ale deficitului și costurile sale pentru finanțele publice — inclusiv presiune suplimentară asupra datoriei publice în contextul cheltuielilor bugetare peste veniturile încasate.

Datoria publică a crescut pe parcursul ultimilor trei ani, pe fondul deficitului bugetar ridicat și al împrumuturilor necesare pentru finanţarea cheltuielilor statului. În 2023, datoria publică a României era mult mai redusă ca în 2024 și 2025, în jurul valorii de circa 48,8% din PIB.

La finalul anului 2024, datoria administraţiei publice a crescut la aproximativ 54,6% din PIB, în jurul a 964 miliarde lei, conform datelor oficiale citate de presa economică și surse de statistici financiare.

Datele din 2025 arată că datoria a continuat să crească semnificativ: în iulie 2025 s‑a situat la 58,9% din PIB, echivalentul a peste 1.070 miliarde lei, conform Ministerului Finanțelor. Datele finale pentru sfârșitul anului 2025 variază puțin în funcție de metodologie și raportare, dar Ministerul Finanțelor indica în decembrie o valoare de aproximativ 1.095 miliarde lei.

