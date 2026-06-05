„«Șchiopătezi și sângerezi, dar te poți mișca? Atunci pleci la atac!»”. Rusia trimite soldați grav răniți înapoi pe frontul din Ucraina

Unul avea răni la cap și la piept și-și pierduse ochiul stâng și auzul la ambele urechi. Altul era orb la un ochi și vedea doar contururi vagi și neclare cu celălalt. Un al treilea avea oase rupte, multiple răni provocate de șrapnel, un nerv radial rupt și un „braț drept complet inutil” care „atârnă pur și simplu acolo, fără vlagă”. Toți cei trei soldați ruși, răniți grav în războiul împotriva Ucrainei, au fost trimiși înapoi pe front în ciuda stării lor de sănătate, potrivit rudelor, prietenilor și activiștilor, relatează Radio Free Europe/Radio Liberty.

Pe măsură ce Rusia se străduiește să înlocuiască soldații uciși și răniți în număr foarte mare, în cel de-al cincilea an al invaziei sale pe scară largă a Ucrainei, apar tot mai multe dovezi că armata îi trimite din nou pe bărbați pe front, în ciuda rănilor grave și, în unele cazuri, a rapoartelor medicale care indică faptul că aceștia nu sunt apți pentru continuarea serviciului de luptă.

Soldații răniți au fost scoși din case și din spitale – sau trimiși înapoi pe front înainte de a avea șansa să părăsească zona de război, afirmă activiștii.

Pavel Podgrushny, în vârstă de 38 de ani, s-a înrolat în 2023 și a fost eliberat din închisoare la scurt timp după ce a fost condamnat la opt ani pentru un accident rutier mortal, potrivit unui membru al familiei, Dmitri, al cărui nume complet nu este dezvăluit din motive de siguranță.

În decembrie, Podgrushny a fost trimis pe front, iar în aprilie 2024 a fost internat în spital.

„A suferit leziuni la cap și la piept. Și-a pierdut ochiul stâng. Și-a pierdut auzul – i s-au spart timpanele” – a spus Dmitri, adăugând că Podgrushny a fost trimis acasă pentru a se recupera și a fost declarat temporar inapt pentru serviciul militar – dar nu a primit niciodată documentele care să confirme acest statut.

„De ce ești atât de îngrijorat? Vor veni mai târziu”, a spus Dmitri, citând cuvintele medicului-șef de la spitalul din orașul Volgograd, din sudul țării, unde fusese internat. „Nu-l pot trimite înapoi în armată fără un ochi”.

Dar familia lui se teme că exact asta s-a întâmplat.

În septembrie anul trecut, Podgrushny a fost chemat la un centru de recrutare. Ulterior, a fost declarat dezertor și a petrecut șase luni încercând să obțină o eliberare oficială din armată. Într-o zi, fără niciun avertisment, a fost reținut, iar telefonul i-a fost confiscat. De atunci, familia lui nu mai știe nimic de el.

„Pur și simplu nu va rezista nici măcar o lună” în zona de luptă, a spus Dmitri. „E de necrezut”.

Cazul lui Podgrushny nu este deloc unul izolat, a afirmat Igor, un activist pentru drepturile omului. El a dat exemplul lui Mikhail, care a crescut într-un orfelinat și a fost grav rănit la trei luni după semnarea unui contract în iunie 2024, rămânând cu o vedere foarte limitată la ochiul care i-a mai rămas.

După ce a avut mari dificultăți în a primi chiar și îngrijiri medicale de bază, o comisie medicală „l-a declarat apt pentru serviciu în cinci minute, l-a reținut, iar a doua zi l-a trimis – orb – pe front”, a povestit Igor, care nu a dorit ca numele său de familie să fie publicat din motive de securitate.

Potrivit lui Igor, se înregistrează tot mai multe cazuri în care ofițeri militari se prezintă la domiciliul soldaților care au fost lăsați la vatră din motive medicale și îi obligă să se întoarcă în serviciu.

„Îi obligă să semneze un nou contract. De obicei, sunt închiși în postul de pază pentru câteva zile. Pur și simplu sunt lăsați în cazarmă, într-o celulă, fără mâncare și apă. Și sunt obligați să semneze un document în care se afirmă că ultima comisie medicală militară a fost «falsă»”, a spus el. „După aceea, se organizează o nouă comisie pentru ei. Aceasta va declara apoi că soldatul lăsat la vatră este apt pentru serviciul militar. Nu există nicio cale de ieșire”.

„Răniții și familiile lor sunt pur și simplu șocați să vadă cum propria lor armată îi scoate din casele lor, orbi și în cârje. Dar situația se înrăutățește și mai mult”, a spus Igor: Pentru a evita căutarea soldaților lăsați la vatră la adresele unde s-ar putea să nu fie înregistrați, comandanții economisesc uneori timp luându-i direct de la spital.

Asta i s-a întâmplat lui Andrei Perevalov, în vârstă de 26 de ani, potrivit unui prieten al său, Sergei.

„Are fracturi și numeroase răni provocate de șrapnel pe tot corpul”, printre alte leziuni, iar brațul drept îi atârnă pe lângă corp, a spus acesta despre Perevalov, despre care a afirmat că a fost rănit grav de două ori și că acum este „pur și simplu incapabil să se miște”.

Cu toate acestea, a spus Sergei, militarii „l-au dus direct pe front, în zona de luptă” din apropierea orașului Pokrovsk, un oraș din regiunea Donețk pe care Rusia l-a capturat la începutul acestui an, după luni întregi de lupte sângeroase. „Îmi înregistrează mesaje vocale – se aud explozii în fundal”.

„În starea asta, nu mai e un luptător, iar ei dau ordinul să «înainteze»”, a spus el. „Ce se întâmplă? Pur și simplu aruncă oameni peste tot în Ucraina? Ne storc până la ultima picătură de sânge?”

Unii soldați răniți nici măcar nu ajung la spital, a spus Igor, înainte de a li se ordona să participe la un nou atac împotriva forțelor ucrainene.

Soldații răniți își contactează unitățile „dintr-un șanț sau dintr-o clădire distrusă. Spun numele lor, vârsta, unde și cum au fost răniți. Comandanții pur și simplu refuză să-i interneze în spital, chiar dacă rănile sunt deschise”, a declarat el.

El a descris un caz recent din regiunea Donețk din Ucraina, unde au avut loc unele dintre cele mai sângeroase lupte, pe fondul încercărilor Rusiei de a cuceri întreaga provincie.

„Un tânăr de 23 de ani, cu indicativul «Poet», pe nume Artyom Shirokov. După încă un atac, a fost rănit grav – avea fragmente de șrapnel în picior, braț și spate. «Șchiopătezi și sângerezi, dar te poți mișca? Atunci pleci la atac!»”, a spus activistul. „Oare un astfel de «luptător» se va mai întoarce de la următoarea misiune de luptă? Puțin probabil”.

Guvernul președintelui rus Vladimir Putin a luat numeroase măsuri pentru a menține efectivele militare în contextul pierderilor masive de vieți omenești: aproape 500.000 de morți de la începutul invaziei pe scară largă, potrivit unei estimări a serviciilor secrete britanice de la sfârșitul lunii mai.

Armata a recrutat în mod agresiv deținuți, bărbați aflați sub influența alcoolului și persoane fără adăpost, promițând salarii mari și prime pentru soldați și pentru familiile luptătorilor căzuți la datorie.

Luna trecută, Putin a semnat un decret prin care a scutit noii recruți de datorii de până la 10 milioane de ruble (137.000 de dolari). Până în prezent, el a evitat să ordone o mobilizare în masă, întrucât mobilizarea pe scară largă pe care a decretat-o în septembrie 2022 a determinat sute de mii de ruși să părăsească țara.

În contextul în care negocierile de pace mediate de SUA au fost suspendate și nu se întrevede niciun semn de încetare a războiului, Rusia a avansat foarte lent în Donețk și în alte regiuni de pe linia frontului, iar în anumite perioade a pierdut mai mult teren decât a câștigat.

Bato-Munko Tsybenov își îndeplinea serviciul militar în regiunea sa natală, Buriatia, când Putin a declanșat invazia pe scară largă. În calitate de ajutor artilerist și operator de lansator de grenade, a fost rănit în urma exploziei unei mine în martie 2024.

„Prima dată, i-a luat o lună să-și revină, iar în aprilie 2024 l-au dus înapoi” în Ucraina, a declarat o fostă vecină, Dashima. „Șase luni mai târziu, s-a întors din nou [în Buriatia]” după o nouă accidentare.

„Se spune că i-au fost amputate toate degetele de la piciorul drept. Abia se putea deplasa prin sat, sprijinindu-se într-un baston”, a spus Dashima, al cărei nume de familie nu a fost dezvăluit. Dar „în luna aprilie a anului următor, l-au luat din nou. A murit în aceeași lună, la doar câteva zile distanță”.

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Editor : A.M.G.