Live TV

Patronatele cer eliminarea de urgență a IMCA. Concordia, CONAF și AmCham: „Nu e o reformă fiscală, ci o frână pusă economiei”

Data publicării:
Ilie bolojan discutii la cotroceni cu reprezentantii mediului de afaceri
Foto: presidency.ro
Din articol
Companiile, împinse pe pierdere de impozitul pe cifra de afaceri Comerțul, producția și serviciile profesionale, cele mai lovite CONAF: „Statul caută soluții doar în banii privați” AmCham: Climatul investițional s-a deteriorat semnificativ

Confederația Patronală Concordia cere Guvernului eliminarea de urgență a impozitului minim pe cifra de afaceri (IMCA), pe care îl consideră o măsură fiscală nocivă pentru investiții și stabilitatea economică. La acest apel se alătură CONAF și AmCham România, care au avertizat că menținerea taxei ar putea afecta grav competitivitatea României și apetitul investițional.

Concordia, care reprezintă angajatori din sectoare-cheie ale economiei: industrie, comerț, energie, construcții și servicii, este de părere că IMCA „nu este o reformă fiscală, ci o frână brutală pusă exact pe motorul creșterii economice”, potrivit unui punct de vedere transmis presei.

Companiile, împinse pe pierdere de impozitul pe cifra de afaceri

Potrivit datelor prezentate de Concordia, situațiile financiare ale companiilor din 2024 arată că 61% dintre firmele cu cifră de afaceri de peste 50 de milioane de euro sunt afectate de IMCA în forma actuală. Dintre acestea, aproximativ 20% erau deja pe pierdere înainte de introducerea taxei, 10% au intrat pe pierdere exclusiv din cauza IMCA, iar 70% și-au văzut profitabilitatea diminuată semnificativ.

Reprezentanții Concordia susțin că această taxă are un caracter pro-ciclic și penalizează companiile aflate deja în dificultate, pentru că este calculată pe vânzări, nu pe profit.

Comerțul, producția și serviciile profesionale, cele mai lovite

Sectorul cel mai grav afectat este comerțul, care reprezintă 45% dintre companiile impactate, urmat de producție (25%) și servicii profesionale (20%). Concordia avertizează că IMCA afectează lanțurile de aprovizionare, industria și sectoarele cu valoare adăugată, adică exact zonele de care depinde competitivitatea economiei românești.

Patronatele resping și scenariul reducerii IMCA la 0,5% din cifra de afaceri. Chiar și în această variantă, 37% dintre companii ar rămâne afectate, 30% dintre cele vizate sunt deja pe pierdere, iar 8% ar intra pe pierdere direct din cauza taxei.

Concordia avertizează că extinderea IMCA la toate companiile, prin eliminarea pragului de 50 de milioane de euro cifră de afaceri, ar afecta aproximativ 35% din totalul firmelor din România, dintre care peste 70% sunt deja pe pierdere, ceea ce ar echivala cu o „taxă generalizată pe pierdere”.

CONAF: „Statul caută soluții doar în banii privați”

Cristina Chiriac, președinta CONAF, a transmis către Digi24.ro că mediul de afaceri solicită eliminarea IMCA deoarece suprataxarea erodează investițiile. În cadrul conferinței „SUPRATAX”, organizată de confederație, antreprenorii au atras atenția că statul continuă să caute soluții de acoperire a deficitului bugetar exclusiv în zona veniturilor private.

Reprezentanții CONAF au atras atenția și asupra efectelor unor măsuri recente precum: creșterea TVA standard la 21% de la 1 august 2025, restrângerea regimului microîntreprinderilor, majorarea accizelor la energie și combustibili, precum și anunțuri repetate privind noi contribuții sectoriale.

CONAF este o organizație patronală din România care reprezintă interesele antreprenorilor, în special ale femeilor de afaceri.

AmCham: Climatul investițional s-a deteriorat semnificativ

AmCham România, organizația de afaceri care reunește companii românești și internaționale, în special investitori americani și multinaționali, cere de asemenea eliminarea IMCA și a altor taxe „care nu se regăsesc în nicio fiscalitate modernă”.

Președintele organizației, Vlad Boeriu, a declarat că riscurile privind deficitul bugetar și posibilitatea retrogradării ratingului de țară apasă tot mai mult asupra economiei.

Potrivit barometrului AmCham, 47% dintre respondenți consideră mediul investițional actual precar sau slab, față de 20–25% în anii anteriori, iar doar 20% mai consideră România un mediu bun sau foarte bun pentru investiții.

Editor : A.D.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Folder, judge's hammer on table
1
Judecătorii Curții de Apel București au respins propunerea Guvernului privind pensiile...
olguta vasilescu la o conferinta de presa a psd
2
Olguţa Vasilescu: „Nu am spus niciodată că suntem împotriva disponibilizărilor, dar...
pensie.newsweek
3
Record de plăți din Pilonul II, după introducerea CASS de 10%. Expert: „Românii își...
harta moldova romania ucraina marea neagra
4
Ucraina, prima țară din Europa care oferă un serviciu de telefonie mobilă prin tehnologia...
Cât plătești lunar dacă vrei să cumperi vechime pentru pensie în 2025. Foto Getty Images
5
Guvernul a publicat proiectul care interzice cumulul pensie-salariu la stat. Ce bugetari...
Nunta anului 2026 în România a fost anunțată. Artista e cu 9 ani mai mare: "De multe ori, eu sunt mai mică, prin comportament"
Digi Sport
Nunta anului 2026 în România a fost anunțată. Artista e cu 9 ani mai mare: "De multe ori, eu sunt mai mică, prin comportament"
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
ilustrație cu steagurile Chinei, SUA și UE și un vapor de marfă
Avertismentul lui Nicuşor Dan: „Dacă Europa continuă să meargă aşa cum a mers, va pierde lupta cu SUA şi China”
taxe TVA
Premierul Bolojan susține că anul viitor nu vor crește TVA și alte taxe
poftofel cu bani
Guvernul Bolojan nu a luat o decizie privind salariul minim. Ce scenarii sunt pe masa negocierilor
Lista măsurilor fiscale pentru 2025-2026. Foto Getty Images
Sondaj: 80% dintre companiile din România resimt o deteriorare a mediului economic. Ce impact au avut măsurile fiscale
sigla moody's
Moody's confirmă ratingul României la „Baa3”, iar perspectiva rămâne negativă. Reacția ministrului Finanțelor
Recomandările redacţiei
calcule
„Performanța” la stat. Companiile publice cu zero profit și datorii...
intrarea in sala CCR
Legea referitoare la plata pensiilor private a fost declarată...
dgbzgn
Primele imagini cu drona prăbușită în județul Vaslui. Prefect...
BUCURESTI - DECLIC - ACTIUNE MANIFEST - 14 MAI 2025
Procurorii din Capitală cer CSM să dea aviz negativ pe proiectul de...
Ultimele știri
25 de ani de la deschiderea arhivelor Securității. Nicușor Dan: „România trebuie să-și privească trecutul fără ocolișuri”
Căile Ferate Rusești, pe marginea prăpastiei din cauza unei datorii uriașe. Cum vrea să găsească Moscova zeci de miliarde de dolari
Nicușor Dan: Președintele Constantinescu mi-a propus funcția de secretar de stat pentru diaspora în 1999. Am refuzat pentru matematică
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Cum a fost trădată prințesa Diana de Martin Bashir. Noi detalii ies la iveală: „Viața ei ar fi avut alt curs...
Cancan
Meteorologii Accuweather anunță o lună decembrie cum n-a mai fost de mult, în România. Ce se întâmplă în...
Fanatik.ro
FCSB, primul transfer al iernii! Gigi Becali ia fostul jucător al lui Adrian Mititelu de la FC U Craiova...
editiadedimineata.ro
Ce imagine au copiii despre un om de știință: desenează tot mai des femei în rolul de cercetător
Fanatik.ro
Prietenul lui Michael Schumacher, mărturisire sfâșietoare! Lovitură cruntă pentru fanii fostului pilot de...
Adevărul
Ce a făcut o femeie căreia nu i s-a acordat prioritatea pe trecerea de pietoni. Promptitudinea răspunsului a...
Playtech
Serele, solariile și silozurile, impozitate din 2026. Cum va fi stabilită valoarea impozitului
Digi FM
O femeie de 65 de ani a „revenit” la viață, chiar înainte de a fi incinerată. Angajații unui templu au fost...
Digi Sport
"Cutremur" în gimnastica românească: "Cei de la FIG știu totul!"
Pro FM
Cauza morții lui Freddie Mercury. O boală a vremii, negată mult timp public, i-a curmat viața la numai 45 de...
Film Now
Tara Reid, detalii cutremurătoare după noaptea în care a ajuns inconștientă la spital: „Medicii mi-au spus că...
Adevarul
De ce a renunțat Trump la planul său în 28 de puncte pentru Ucraina? Expert: „Aici e principala piedică în...
Newsweek
Modificare de impact la legea pensiilor. Ce categorii de pensionari pierd 2.300 lei? Ministrul muncii anunță
Digi FM
Programul paradei de 1 Decembrie 2025. Care e traseul. Restricții de circulație
Digi World
Alimentele periculoase pentru inimă. Ce să eviți pentru a preveni bolile cardiovasculare
Digi Animal World
Momentul când un vultur aruncă o pisică în mașina unei șoferițe: „Mi-a spart complet parbrizul”
Film Now
Macaulay Culkin le reamintește fanilor că și-a schimbat legal numele în 2019. Nimeni nu se aștepta la asta...
UTV
Beyonce a întors toate privirile la Formula 1 din Las Vegas într-o salopetă cu decolteu