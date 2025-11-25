Patronatele cer eliminarea de urgență a IMCA. Concordia, CONAF și AmCham: „Nu e o reformă fiscală, ci o frână pusă economiei”

Confederația Patronală Concordia cere Guvernului eliminarea de urgență a impozitului minim pe cifra de afaceri (IMCA), pe care îl consideră o măsură fiscală nocivă pentru investiții și stabilitatea economică. La acest apel se alătură CONAF și AmCham România, care au avertizat că menținerea taxei ar putea afecta grav competitivitatea României și apetitul investițional.

Concordia, care reprezintă angajatori din sectoare-cheie ale economiei: industrie, comerț, energie, construcții și servicii, este de părere că IMCA „nu este o reformă fiscală, ci o frână brutală pusă exact pe motorul creșterii economice”, potrivit unui punct de vedere transmis presei.

Companiile, împinse pe pierdere de impozitul pe cifra de afaceri

Potrivit datelor prezentate de Concordia, situațiile financiare ale companiilor din 2024 arată că 61% dintre firmele cu cifră de afaceri de peste 50 de milioane de euro sunt afectate de IMCA în forma actuală. Dintre acestea, aproximativ 20% erau deja pe pierdere înainte de introducerea taxei, 10% au intrat pe pierdere exclusiv din cauza IMCA, iar 70% și-au văzut profitabilitatea diminuată semnificativ.

Reprezentanții Concordia susțin că această taxă are un caracter pro-ciclic și penalizează companiile aflate deja în dificultate, pentru că este calculată pe vânzări, nu pe profit.

Comerțul, producția și serviciile profesionale, cele mai lovite

Sectorul cel mai grav afectat este comerțul, care reprezintă 45% dintre companiile impactate, urmat de producție (25%) și servicii profesionale (20%). Concordia avertizează că IMCA afectează lanțurile de aprovizionare, industria și sectoarele cu valoare adăugată, adică exact zonele de care depinde competitivitatea economiei românești.

Patronatele resping și scenariul reducerii IMCA la 0,5% din cifra de afaceri. Chiar și în această variantă, 37% dintre companii ar rămâne afectate, 30% dintre cele vizate sunt deja pe pierdere, iar 8% ar intra pe pierdere direct din cauza taxei.

Concordia avertizează că extinderea IMCA la toate companiile, prin eliminarea pragului de 50 de milioane de euro cifră de afaceri, ar afecta aproximativ 35% din totalul firmelor din România, dintre care peste 70% sunt deja pe pierdere, ceea ce ar echivala cu o „taxă generalizată pe pierdere”.

CONAF: „Statul caută soluții doar în banii privați”

Cristina Chiriac, președinta CONAF, a transmis către Digi24.ro că mediul de afaceri solicită eliminarea IMCA deoarece suprataxarea erodează investițiile. În cadrul conferinței „SUPRATAX”, organizată de confederație, antreprenorii au atras atenția că statul continuă să caute soluții de acoperire a deficitului bugetar exclusiv în zona veniturilor private.

Reprezentanții CONAF au atras atenția și asupra efectelor unor măsuri recente precum: creșterea TVA standard la 21% de la 1 august 2025, restrângerea regimului microîntreprinderilor, majorarea accizelor la energie și combustibili, precum și anunțuri repetate privind noi contribuții sectoriale.

CONAF este o organizație patronală din România care reprezintă interesele antreprenorilor, în special ale femeilor de afaceri.

AmCham: Climatul investițional s-a deteriorat semnificativ

AmCham România, organizația de afaceri care reunește companii românești și internaționale, în special investitori americani și multinaționali, cere de asemenea eliminarea IMCA și a altor taxe „care nu se regăsesc în nicio fiscalitate modernă”.

Președintele organizației, Vlad Boeriu, a declarat că riscurile privind deficitul bugetar și posibilitatea retrogradării ratingului de țară apasă tot mai mult asupra economiei.

Potrivit barometrului AmCham, 47% dintre respondenți consideră mediul investițional actual precar sau slab, față de 20–25% în anii anteriori, iar doar 20% mai consideră România un mediu bun sau foarte bun pentru investiții.

