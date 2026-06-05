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Nicuşor Dan participă azi la Summitul UE - Balcanii de Vest, în Muntenegru: „Va susține ferm extinderea Uniunii Europene”

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Nicușor Dan. Sursa foto: Facebook/Nicușor Dan.
Din articol
România susține „ferm” extinderea UE

Preşedintele Nicuşor Dan participă, vineri, la Summitul Uniunea Europeană - Balcanii de Vest, care are loc la Tivat, în Muntenegru, transmite Administraţia Prezidenţială. Potrivit consilierului său Valentin Naumescu, în cadrul evenimentului, șeful statului va transmite „susţinerea fermă a României pentru extinderea UE”.

Liderii UE şi cei din Balcanii de Vest se reunesc la şase luni de la ultimul summit, care a avut loc la Bruxelles, reafirmându-şi soliditatea relaţiei.

Summitul va fi prezidat de preşedintele Consiliului European, Antonio Costa, şi găzduit de preşedintele Muntenegrului, Jakov Milatovic. UE va fi reprezentată de preşedintele Consiliului European şi de preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen. Va participa şi Înalta Reprezentantă Kaja Kallas, informează site-ul Consiliului European.

Tema summitului este „Prosperitatea şi stabilitatea comună a UE şi a Balcanilor de Vest”.

În timpul prânzului, liderii vor discuta despre extinderea UE. Momentul va reprezenta o oportunitate pentru UE de a-şi reitera angajamentul deplin şi neechivoc faţă de perspectiva de aderare la UE a Balcanilor de Vest.

Este preconizat că liderii vor evalua progresele înregistrate în ceea ce priveşte integrarea treptată a Balcanilor de Vest în UE şi modalităţile de a avansa în continuare în acest sens, în special prin intermediul Planului de creştere pentru Balcanii de Vest.

Aceştia vor examina, de asemenea, modalităţi de abordare a provocărilor comune şi de consolidare a securităţii şi a rezilienţei în contextul geopolitic din ce în ce mai complex.

Consilierul prezidenţial Valentin Naumescu a precizat că preşedintele Nicuşor Dan va participa la summitul din Muntenegru şi apoi la Consiliul European, unde va transmite „clar susţinerea fermă a României pentru extinderea UE”.

„România are doar de câştigat din integrarea europeană a ţărilor cu care se învecinează, pentru că asta aduce dezvoltare în întreaga regiune, încrederea investitorilor, democraţie şi stabilitate, scăderea influenţei Rusiei, reforme pe toate planurile în ţări care în deceniul trecut erau văzute ca parte a zonei gri (tampon) între Occident şi Rusia, iar România ar putea avea şansa în viitor de a nu mai fi, în sfârşit, la periferia Uniunii Europene, ci înconjurată de ţări integrate”, a scris Naumescu, pe Facebook.

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Mesajul a fost transmis în contextul recentului anunţ privind începerea oficială de către Republica Moldova şi Ucraina a negocierilor de aderare, în prima fază cu primul cluster, apoi cu celelalte.

„Decizia va fi adoptată formal la mijlocul acestei luni, dar deja se ştie că Ungaria şi Ucraina au avut o rundă de negocieri reuşită cu privire la drepturile minorităţii maghiare din Ucraina iar noul Guvern de la Budapesta va renunţa la veto-ul pentru începerea negocierilor cu Ucraina, implicit cu Republica Moldova. România susţine puternic cele două ţări vecine în aspiraţia lor legitimă şi în eforturile de integrare europeană, la fel cum susţine şi candidaturile ţărilor din Balcanii de Vest”, a menţionat Valentin Naumescu.

Conform acestuia, summiturile europene de luna aceasta, începând cu cel din 5 iunie de la Tivat, urmat în 18 - 19 iunie de Consiliul European de la Bruxelles şi în 22 iunie de reuniunea UE - Republica Moldova ce va avea loc tot la Bruxelles, „vor consolida apropierea ţărilor candidate de UE şi vor da o perspectivă mai clară procesului de lărgire”.

România susține „ferm” extinderea UE

Potrivit Administraţiei Prezidenţiale, participarea României la acest summit reconfirmă susţinerea „fermă” a ţării noastre pentru aderarea la Uniunea Europeană a întregii regiuni a Balcanilor de Vest, precum şi a Republicii Moldova şi a Ucrainei şi încurajarea tuturor partenerilor pentru a valorifica sprijinul acordat de UE şi actualul context geopolitic.

În cadrul dezbaterilor, preşedintele Nicuşor Dan va reitera că extinderea Uniunii este o investiţie strategică în securitatea şi prosperitatea întregului continent european. Este esenţial însă ca procesul de aderare să fie bazat pe merite proprii, pe îndeplinirea riguroasă a standardelor necesare şi pe asumarea opţiunii strategice pro-europene a statelor candidate, inclusiv alinierea deplină la Politica Externă şi de Securitate Comună şi implementarea măsurilor restrictive la adresa Federaţiei Ruse, a punctat Administraţia Prezidenţială.

Reuniunea de la Tivat va oferi oportunitatea evaluării progreselor obţinute până în prezent în procesul de aderare. În acest context, şeful statului va sublinia importanţa continuării reformelor structurale de către statele candidate, în special în domeniul statului de drept.

Totodată, pentru a creşte rezilienţa în actualul context geopolitic, Nicuşor Dan va pleda pentru o conectivitate energetică şi de transport sporită între UE şi Balcanii de Vest prin identificarea unor noi domenii de integrare graduală.

Editor : C.L.B.

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