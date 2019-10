Iniţiatoarele proiectului Dăruieşte Viaţă: Am creat frică în rândul politicienilor, din invizibili am devenit invincibili

Carmen Uscatu şi Oana Gheorghiu, fondatoarele Asociației Dăruiește Viață, au declarat la Jurnalul de Seară de la Digi24 că atacul din partea politicienilor la iniţiativa lor de a construi un spital vine pentru că această iniţiativă a „creat o frică în rândul politicienilor” şi pentru că oamenii care au donat, „invizibili, au devenit invincibili”.

„În relaţia cu Primăria Capitalei nu am avut nicio problemă până când doamna Firea a distribuit acea postare. Pentru că nu am avut niciodată nevoie de nimic de la Primăria Capitalei. În relaţia cu Ministerul Sănătăţii am tot povestiti şi simţeam o presiune permanentă pe acest proiect, habar n-am de ce. Noi am discutat cu doamna ministru imediat după intrarea ei în funcţie, i-am prezentat proiectul, i-am explicat ce facem acolo, i-am spus că ne-am dori foarte mult ca în proiectul pe care România îl are cu Banca Mondială de aparate de radioterapie să fie inclus şi spitalul „Marie Curie”, având în vedere că este un proiect care se termină în anul 2020, deci existau toate şansele ca noi să terminăm buncărele, la acel moment doamna ministru ne-a asigurat că cel puţin un aparat va fi prins în acest proiect, după care n-am mai primit nimic şi ştiţi unde s-a ajuns pentru că de la acest aparat de radioterapie s-a ajuns la această postare.

Ce cred eu, eu cred că din acest moment ne dorim foarte mult să ne dedicăm timpul şi energie lucrurilor pe care le avem de făcut pentru că să ştiţi că un spital poate că pare aşa că e simplu de făcut, că la noi s-a ridicat într-un an de zile şi statul român n-a făcut în 30 de ani, dar noi chiar avem foarte multă treabă. Din acest moment, noi ne dorim să ne vedem de treabă şi tot ce ne dorim cel mai mult este să fim lăsaţi în pace, nu vrem nimic de la nimeni, restul lucrurilor le vor clarifica avocaţii noştri pe cale legală, dacă sunt lucruri, dacă sunt calomnii, dacă sunt acuzaţii, toate vor fi clarificate într-un mod civilizat. Ne gândim că s-a ajuns la un nivel pe care noi nu vrem să-l atingem şi este păcat de proiect şi de cei 260000 de donatori să fie încluşi într-o astfel de discuţie”, a spus Oana Gheorghiu, una dintre fondatoarele Asociaţiei Dăruieşte Viaţă la Digi24.

„Ne-am gândit că s-ar putea să avem piedici, pe de altă parte ne-am gândit că întotdeauna ceea ce facem noi facem legal şi că niciodată un primar nu va putea refuza pentru că el vrea să refuze ci că va fi obligat să aprobe dacă lucrurile sunt făcute legal, că niciodată un ministru nu va putea refuza un astfel de proiect. Credem în continuare acelaşi lucru, credem că acest proiect nu va putea fi oprit.

Sigur că acum vedem frica aceasta a politicienilor. Se tem pentru că noi brusc, din nişte oameni invizibili, pentru că susţinătorii noştri, cei 260 000 sunt nişte oameni invizibili, politicienii nu i-au ascultat niciodată, nu s-au uitat la ei niciodată. Brusc, aceşti oameni au devenit puternici, şi nu mai sunt invizibili, acum noi am devenit invincibili. Am creat o frică în rândul politicienilor, probabil era un proiect despre care ei nu îşi imaginau vreodată că va avea succes pentru ei n-au reuşit nu-şi puteau imagina că noi, societatea civilă, ne vom uni şi vom reuşi să facem un lucru care, de altfel, e o normalitate într-o ţară civilizată, dar aici a devenit un lucru extraordinar. Şi frica asta probabil îi face să reacţioneze astfel.

Noi îi asigurăm pe toţi donatorii noştri că tot ceea ce facem noi facem e legal, că banii lor sunt cheltuiţi în continuare cu transparenţă, vom face în continuare ca lucrurile să fie eficiente şi că vom merge înainte. Proiectul acesta nu va putea fi oprit de nişte politicieni cărora le e frică că noi ne-am unit”, a completat Carmen Uscatu.