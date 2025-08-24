Live TV

Ionuţ Moşteanu: România rămâne ferm de partea Ucrainei. Nu cedăm în faţa propagandei venite dinspre partidele aliniate Moscovei

Ionuț Moșteanu
Ministrul Apărării, Ionuţ Moşteanu, a afirmat că România rămâne ferm de partea Ucranei şi că ţara noastră nu va ceda în faţa propagandei şi presiunilor venite dintre partidele aliniate Moscovei. Moşteanu a fost prezent, duminică, la ceremoniile organizate de Ziua Naţională a Ucrainei.

”Astăzi, la Kiev, în ziua în care Ucraina îşi sărbătoreşte independenţa, gândurile mele se îndreaptă către toţi cei care şi-au pierdut viaţa în acest război nedrept, declanşat de Rusia lui Putin. Civili nevinovaţi, familii distruse, copii rămaşi fără părinţi - victimele agresiunii ruse nu pot fi uitate. Am depus o coroană de flori în memoria tuturor victimelor”, a declarat Ionuţ Moşteanu pe pagina sa de Facebook.

El a mai transmis că fiecare zi de rezistenţă ucraieană înseamnă mai multă siguranţă pentru România.

”Poporul ucrainean merită toată admiraţia şi sprijinul nostru pentru curajul cu care apără nu doar libertatea lor, ci şi securitatea Europei. Fiecare zi de rezistenţă ucraineană înseamnă mai multă siguranţă pentru România şi pentru toţi aliaţii noştri. România rămâne ferm de partea Ucrainei. Nu vom ceda în faţa propagandei şi presiunilor venite dinspre partidele aliniate Moscovei”, a mai declarat ministrul Apărării.

Ionuţ Moşteanu s-a aflat la Kiev unde a participat la manifestările dedicate Zilei Independenţei Ucrainei.

