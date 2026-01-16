Live TV

Jandarmeria Capitalei: Patru amenzi, în valoare totală de 10.400 de lei, după manifestaţia din Piaţa Victoriei

Jandarmii au aplicat patru sancţiuni contravenţionale, în valoare totală de 10.400 de lei şi au întocmit un act de sesizare a organelor de urmărire penală pentru ultraj, în urma neregulilor constatate cu ocazia protestului de joi din Piaţa Victoriei.

„În continuare, se fac verificări pentru identificarea şi sancţionarea altor persoane care au încălcat cadrul legal în vigoare”, informează Biroul de presă al Direcţiei Generale de Jandarmi a Municipiului Bucureşti (DGJMB).

Jandarmeria Capitalei a folosit pulverizatoarele de mână cu substanţă iritant-lacrimogenă pentru detensionarea unora dintre manifestanţii din Piaţa Victoriei, care au aruncat cu recipiente din plastic şi bulgări de zăpadă în direcţia forţelor de ordine, precum şi cu două panouri metalice.

Potrivit sursei citate, nicio persoană nu a fost rănită.

„În jurul orei 20:45, unii dintre manifestanţii din Piaţa Victoriei au aruncat cu recipiente din plastic şi bulgări de zăpadă în direcţia forţelor de ordine. Totodată, aceştia au aruncat în direcţia jandarmilor şi două panouri metalice (...) Subliniem faptul că, din informaţiile disponibile la acest moment, nicio persoană nu a fost rănită şi, pentru detensionarea situaţiei şi redobândirea caracterului paşnic, au fost folosite, pentru scurt timp, pulverizatoarele de mână cu substanţă iritant-lacrimogenă”, se precizează în informarea transmisă de Jandarmeria Capitalei.

Totodată, jandarmii însărcinaţi cu dialogul cu reprezentanţii manifestanţilor au făcut apel la calm şi cooperare între protestatari şi forţele de ordine.

Mii de persoane au protestat, joi seara, în Piaţa Victoriei, scandând lozinci împotriva Guvernului Bolojan.

