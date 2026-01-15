Două proteste au loc în București joi seară. Claudiu Târziu și George Simion au chemat oamenii la Universitate: „Numai faceți ceva”

Două proteste au loc concomitent joi seară, 15 ianuarie, în Capitală. Primul, care are loc la Piața Universității, este inițiat de Acțiunea Conservatoare, partidul lui Claudiu Târziu, la care se alătură și Alianța pentru Unirea Românilor, condusă de George Simion. Protestul anunțat de Claudiu Târziu este organizat împotriva Legii pentru combaterea antisemitismului și xenofobiei, cunoscută drept „Legea Vexler”, în vreme ce George Simion a chemat lumea în stradă pentru a dărâma guvernul. Al doilea protest, la Piața Victoriei, asumat legal, potrivit surselor Digi24, de un membru AUR, este organizat împotriva măsurilor fiscale ale Guvernului. Ambele proteste încep de la 17.30.

Claudiu Târziu, liderul Acțiunii Conservatoare, a anunțat această acțiune de protest încă de anul trecut.

„Tema exclusivă a manifestației este revolta publică față de consecințele generate odată cu promularea Legii Vexler, care își propune să șteargă din memoria colectivă eroi, genii și sfinți ai neamului românesc”, a transmis Claudiu Târziu, pe Facebook.

Același Claudiu Târziu a subliniat atunci că așteaptă „toate formațiunile politice și civice, dar și politicieni responsabili, care pun interesul național înaintea obligațiilor de partid” să se alăture protestului de joi.

Pe 8 ianuarie, acesta a precizat că „președintele AUR, George Simion, a confirmat că formațiunea pe care o conduce se alătură protestului organizat de ACT”.

La rândul său, George Simion a anunțat în urmă cu o săptămână că va participa la protestul de la Piața Universității și i-a îndemnat pe urmăritorii săi de pe rețelele sociale să iasă în stradă.

El le-a cerut oamenilor să protesteze pentru orice și să dărâme guvernul: „Numai faceți ceva”.

Protestul organizat de Acțiunea Conservatoare se va desfășura pe 15 ianuarie, între 17.30 și 20.30.

Între 17.30 și 18.30, participanții se vor aduna în Piața Universității, la statui;

Între 18.30 și 18.45 vor exista „scurte alocuțiuni”;

Între 18.45 și 19.30 începe marșul, ce se va realiza pe traseul: Piața Universității (statui) - Bd. Nicolae Bălcescu - Bd. Magheru - str. George Enescu - str. Nicolae Golescu - str. Episcopiei - Ateneu;

Între 19.30 și 19.40 vor exista „scurte alocuțiuni” și „depuneri de coroane” pe trotuarul din fața parcului Ateneului Român.

Între 19.40 și 20.30 participanții vor continua în marș pe str. Benjamin Franklin - Bd. Magheru - Piața Romană - Bd. Lascăr Catargiu și se vor opri în Piața Victoriei.

Protest și în Piața Victoriei

Cel de-al doilea protest, asumat legal de „numitul M.J.” care, potrivit surselor Digi24, este membru AUR, va începe în Piața Victoriei la 17.30 și are autorizație până la ora 23.00.

„Jandarmeria Capitalei recomandă persoanelor care vor participa la aceste manifestații, dar și celorlalți cetățeni, să manifeste înțelegere față de măsurile luate, să adopte un comportament civilizat, să respecte indicațiile jandarmilor, să evite conflictele de orice natură și să anunțe cea mai apropiată patrulă de jandarmi, dacă observă persoane care au un comportament antisocial”, sunt sfaturile autorităților.

Jandarmeria Capitalei i-a mai îndemnat pe participanți „să nu vină cu bagaje sau genți voluminoase”.

