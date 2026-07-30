Live TV

Amenzi de peste 2.000 lei după incidentele de la protestul oierilor. Jandarmeria: Au fost aruncate obiecte și s-a incitat la violență

Data publicării:
BUCURESTI - PROTEST - CRESCATORI OVINE - CAPRINE - 30 IUL 2026
Protest organizat de crescătorii de oi și capre, în fața sediului ANSVSA din București, 30 iulie 2026. Foto: Inquam Photos/ Octav Ganea
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google
Din articol
Incidente la sediul ANSVSA Protestatarii au blocat temporar traficul

Jandarmeria Română a anunțat că a aplicat 10 sancțiuni contravenționale în urma adunărilor publice desfășurate joi în Piața Presei și Piața Victoriei, în contextul protestului crescătorilor de ovine. Valoarea totală a amenzilor este de 2.200 de lei. Jandarmii spun că verificările continuă pentru identificarea altor persoane care au provocat forțele de ordine, au aruncat cu obiecte și au incitat la violență.

Potrivit Jandarmeriei, două dintre sancțiuni, în valoare totală de 600 de lei, au fost aplicate în baza articolului 2, punctul 23 din Legea 61/1991, iar alte opt sancțiuni, în valoare de 1.600 de lei, în baza articolului 2, punctul 1 din aceeași lege.

Forțele de ordine precizează că acțiunile de verificare nu s-au încheiat.

„În continuare, facem verificări pentru identificarea şi sancționarea altor persoane care au provocat forțele de ordine, au aruncat cu obiecte contondente, au exercitat presiuni asupra dispozitivului de jandarmi şi au incitat la violență, încălcând cadrul legal în vigoare”, a transmis Jandarmeria Română.

Incidente la sediul ANSVSA

Protestul oierilor a început în fața sediului ANSVSA din Piața Presei Libere și s-a mutat ulterior în Piața Victoriei. În timpul manifestației de la ANSVSA au avut loc incidente după ce unii protestatari au încercat să treacă de gardurile de protecție și să pătrundă în instituție. Jandarmii au folosit atunci gaze lacrimogene.

Jandarmeria Capitalei a susținut că incidentele au început în jurul orei 9:45, când o parte dintre participanți ar fi forțat dispozitivul de ordine și gardurile metalice și ar fi aruncat cu obiecte contondente asupra jandarmilor.

Ulterior, protestatarii au plecat în marș spre Piața Victoriei, unde au cerut deblocarea exporturilor de ovine, plata despăgubirilor și demiterea președintelui ANSVSA, Alexandru Bociu.

Protestatarii au blocat temporar traficul

În Piața Victoriei, Jandarmeria a reclamat și blocarea circulației. Potrivit instituției, participanții au blocat timp de aproximativ 30 de minute traficul rutier pe Șoseaua Kiseleff și au refuzat să ocupe spațiul aprobat pentru desfășurarea manifestației.

Oierii s-au delimitat însă de persoanele care au rămas în stradă și au blocat traficul, susținând că acestea nu fac parte din manifestația organizată de crescătorii de ovine.

Protestul a fost organizat pe fondul nemulțumirilor crescătorilor de ovine față de blocarea exporturilor și gestionarea crizei provocate de pesta micilor rumegătoare. Fermierii au cerut inclusiv despăgubiri pentru pierderile suferite și schimbarea conducerii ANSVSA.

Editor : Ana Petrescu

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
apa scazuta la dunare
1
De ce are Dunărea un debit atât de scăzut, deși în România a plouat? Explicațiile...
Hungariak Parliament Due To Vote On 17th Constitutional Amendment, Budapest, Hungary - 13 Jul 2026
2
„Luna de miere” a lui Peter Magyar s-a încheiat. „Afacerea Judit Polgar” a dus la...
INSTANT_COALITIE_BUGET_15_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
3
Grindeanu anunță că 14 deputați PNL „au trecut peste ordinul lui Bolojan” și au votat...
Pierre-Henri Chuet
4
Anchetă de trădare în Franța: un fost pilot francez de avioane de vânătoare Rafale...
Accident
5
Condamnare-record pentru un șofer de TIR: cum a dus o șicanare în trafic la o tragedie și...
Dezastru total! Câți bani a ratat FCSB, după ce Auda a eliminat-o cu 7-3 din UEFA Conference League
Digi Sport
Dezastru total! Câți bani a ratat FCSB, după ce Auda a eliminat-o cu 7-3 din UEFA Conference League
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
BUCURESTI - PROTEST - CRESCATORI OVINE - CAPRINE - 30 IUL 2026
După protestul oierilor, Guvernul promite o decizie rapidă privind conducerea ANSVSA
BUCURESTI - PARLAMENT - VOT COMISII - LEGEA BUGETULUI DE STAT -
Șeful ANSVSA convoacă celula de criză în cazul exporturilor de ovine. „Experții sunt în dialog cu Comisia Europeană”
anpc
Amenzi de peste un milion de lei date de ANPC pe Litoral. Care au fost principalele abateri constatate
jandarm roman FRanta
Un jandarm român, trimis în misiune pe Coasta de Azur. Va participa alături de forțele franceze la combaterea consumului de droguri
inundatii ANSVSA recomandari
Avertismentul ANSVSA după inundații: Pot apărea boli grave transmise de la animale la oameni. Ce recomandări au autoritățile
Recomandările redacţiei
BUCURESTI - PLEN - SENAT - 5 FEB 2024
Senatul a respins noua lege a integrității, după scandalul dintre...
pilotul român care a doborât primele două drone pătrunse neautorizat în spațiul aerian românesc.
Primele declarații ale pilotului român de F-16 care a doborât drone...
dunare apele romane
Debitul Dunării scade dramatic și se apropie de recordul negativ din...
oana gheorghiu face declaratii
Oana Gheorghiu, despre venituri lunare în companiile de stat din...
Ultimele știri
Abrudean: Proiectul ANI va fi redepus fără amendamentele PSD privind sancționarea retroactivă și declararea cash-ului
Avrămescu: AUR şi George Simion au vorbit cu toţi liderii politici, nu doar cu Bolojan. Au fost discuții și cu Grindeanu şi cu USR
Urgență umanitară și socială absolută în Spania. Imagini incredibile, cu sute de migranți care încearcă să ajungă în exclava Ceuta
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Laura Cosoi a născut a cincea fetiță. Ce nume a primit micuța și ce detaliu emoționant o leagă de surioarele...
Cancan
A murit pilotul Mihai Vîrdol. Anunțul făcut de forțele aeriene române
Fanatik.ro
Marius Baciu, out de la FCSB?! Ratarea calificării în fața letonilor de la Auda a pus capac. Exclusiv
editiadedimineata.ro
Companiile AI strâng cărți vechi, își antrenează modelele cu ele, apoi le distrug
Fanatik.ro
Se construiește un nou stadion în România. Planul echipei conduse de fostul jucător al FCSB
Adevărul
Două roiuri de meteori ajung la apogeu. Spectacol pe cer în noaptea de joi spre vineri
Playtech
Cine poate fi încorporat în România în caz de război. De ce au fost chemaţi tinerii în Armată
Digi FM
Mihai Onilă a fost operat de urgență. Fostul membru AXXA stârnise controverse după ce a ținut post negru 40...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Momentul când Rivaldinho i-a zis lui Hanca: "Ce are Andreea a avut și mama. Au murit și ea, și copilul"
Pro FM
Anca Țurcașiu, noi imagini inedite alături de partenerul ei, la malul mării. Fanii au fost cuceriți: „Așa...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Ce părere ar avea Johnny Depp despre filmul care îi marchează revenirea la Hollywood: „O șansă care apare o...
Adevarul
Pericol pentru securitatea energetică globală: atac cu drone asupra a două petroliere în Marea Neagră
Newsweek
Modificare la pensie începând de vineri. Milioane de români vor munci mai mult înainte să iasă la pensie
Digi FM
Mihai Trăistariu, exasperat de turiștii de pe litoral. Ce îi dispare din apartamente și ce obiecte ajunge să...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Ce este "dirty soda", băutura care face furori pe internet, dar îi îngrijorează pe medici: "Este un dezastru...
Digi Animal World
Un câine a distrus drona vecinului, iar cazul a ajuns în instanță. Ce a decis judecătorul
Film Now
A trăit în mașină înainte să ajungă la Hollywood, apoi a câștigat două premii Oscar. Viața a încercat-o de...
UTV
Florin Ristei și iubita lui au sărbătorit un moment special în vacanță. Cum a surprins-o artistul pe Andreea...