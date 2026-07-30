Amenzi de peste 2.000 lei după incidentele de la protestul oierilor. Jandarmeria: Au fost aruncate obiecte și s-a incitat la violență

Jandarmeria Română a anunțat că a aplicat 10 sancțiuni contravenționale în urma adunărilor publice desfășurate joi în Piața Presei și Piața Victoriei, în contextul protestului crescătorilor de ovine. Valoarea totală a amenzilor este de 2.200 de lei. Jandarmii spun că verificările continuă pentru identificarea altor persoane care au provocat forțele de ordine, au aruncat cu obiecte și au incitat la violență.

Potrivit Jandarmeriei, două dintre sancțiuni, în valoare totală de 600 de lei, au fost aplicate în baza articolului 2, punctul 23 din Legea 61/1991, iar alte opt sancțiuni, în valoare de 1.600 de lei, în baza articolului 2, punctul 1 din aceeași lege.

Forțele de ordine precizează că acțiunile de verificare nu s-au încheiat.

„În continuare, facem verificări pentru identificarea şi sancționarea altor persoane care au provocat forțele de ordine, au aruncat cu obiecte contondente, au exercitat presiuni asupra dispozitivului de jandarmi şi au incitat la violență, încălcând cadrul legal în vigoare”, a transmis Jandarmeria Română.

Incidente la sediul ANSVSA

Protestul oierilor a început în fața sediului ANSVSA din Piața Presei Libere și s-a mutat ulterior în Piața Victoriei. În timpul manifestației de la ANSVSA au avut loc incidente după ce unii protestatari au încercat să treacă de gardurile de protecție și să pătrundă în instituție. Jandarmii au folosit atunci gaze lacrimogene.

Jandarmeria Capitalei a susținut că incidentele au început în jurul orei 9:45, când o parte dintre participanți ar fi forțat dispozitivul de ordine și gardurile metalice și ar fi aruncat cu obiecte contondente asupra jandarmilor.

Ulterior, protestatarii au plecat în marș spre Piața Victoriei, unde au cerut deblocarea exporturilor de ovine, plata despăgubirilor și demiterea președintelui ANSVSA, Alexandru Bociu.

Protestatarii au blocat temporar traficul

În Piața Victoriei, Jandarmeria a reclamat și blocarea circulației. Potrivit instituției, participanții au blocat timp de aproximativ 30 de minute traficul rutier pe Șoseaua Kiseleff și au refuzat să ocupe spațiul aprobat pentru desfășurarea manifestației.

Oierii s-au delimitat însă de persoanele care au rămas în stradă și au blocat traficul, susținând că acestea nu fac parte din manifestația organizată de crescătorii de ovine.

Protestul a fost organizat pe fondul nemulțumirilor crescătorilor de ovine față de blocarea exporturilor și gestionarea crizei provocate de pesta micilor rumegătoare. Fermierii au cerut inclusiv despăgubiri pentru pierderile suferite și schimbarea conducerii ANSVSA.

Editor : Ana Petrescu