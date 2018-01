Adrian Severin cere să fie eliberat condiționat. A ținut cursuri de „analfabetizare” în penitenciar

Fostul europarlamentar Adrian Severin cere să fie eliberat condiţionat. A executat o treime din pedeapsa de patru ani primită în 2016 pentru corupţie, astfel că acum are dreptul să ceară să fie pus în libertate. Solicitarea lui va fi judecată de magistraţii judecătoriei sectorului 5.

În documentele depuse la instanță, Adrian Severin susține că întrunește condițiile cerute de lege, respectiv un comportament bun în detenție, dar și executatea a cel puțin o treime din pedeapsă.

„A fost o persoană disciplinată. Deși a scris lucrări științifice, dar nu a beneficiat de reducerea fracțiilor în baza lucrărilor sau a muncii prestate. A avut un comportament adecvat pe perioada de deținere. Considerăm că prin prelungirea detenției nu s-ar face niciun bine omenirii”, a declarat luni avocata sa, Alexandra Dogaru.

Ea a argumentat că Adrian Severin este profesor universitar și este așteptat la universitate pentru a-și ține cursurile.

Întrebată ce cursuri a ținut Adrian Severin în spatele gratiilor, avocata a răspuns că a fost vorba despre „cursuri de analfabetizare” (sic! vezi video – n.r.) și învățare a limbii române, a ținut conferințe, dezbateri și a participat la revista penitenciarului. „A ajutat constant deţinuţii care nu cunoșteau limba română și nu se puteau încadra în mediul penitenciar să se adapteze mult mai ușor”, a punctat avocata. Ea a mai spus că Severin a contribuit la „Revista enciclopedică”, un compendiu care va fi publicat în acest an. Întrebată ce rol a jucat Adrian Severin pentru acest compendiu, avocata a spus că a contribuit la „redactarea și revizuirea Enciclopediei”.

Rugată să comenteze faptul că procurorii spun că Adrian Severin nu a muncit în perioada de detenție, avocata a susținut că fostul europarlamentar are contract de muncă și a muncit, dar a recunoscut că nu pe toată perioada, „datorită” problemelor de sănătate.

DNA a cerut încuviințarea Parlamentului European pentru a-l pune sub acuzare pe fostul europarlamentar PSD pentru trafic de influență. El a cerut 100.000 de euro de la doi jurnaliști de la doi jurnaliști britanici sub acoperire, pentru a promova în favoarea acestora un amendament în cadrul Parlamentului European. Solicitările au venit din mai multe țări, pentru că jurnaliștii britanici au vizat în ancheta lor sub acoperire mai mulți europarlamentari.