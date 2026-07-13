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Simion pune o primă condiție în schimbul unei guvernări cu PSD: „Asta e soluția dacă vor să scape de Bolojan”

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George Simion.
George Simion. Foto: Inquam Photos/ George Călin
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Președintele AUR, George Simion, a declarat, luni, în contextul consultărilor de la Palatul Cotroceni privind noul Guvern, că soluția pentru deblocarea crizei politice este o guvernare PSD-AUR. El cere însă în schimbul acestei colaborări președinția Senatului. 

„Ar fi normal pentru al doilea partid, dacă PSD are președinția Camerei Deputaților, ca AUR, ca al doilea partid al țării, să dea președinția Senatului”, a spus George Simion, într-un interviu pentru Gândul.ro.

El susține că soluția pentru formarea unei majorități parlamentare este o colaborare PSD - AUR.

„Dacă PSD, în vreun fel, își dorește o colaborare cu noi și să scape de Ilie Bolojan, soluția primă, un prim pas dacă se dorește deblocarea, așa am auzit de la domnul Grindeanu, că era foarte maleabil astăzi, ar fi ca al doilea partid din Parlament să primească conducerea uneia dintre cele două Camere.

Și să nu îl mai lase pe Mircea Abrudean, omul lui Ilie Bolojan, președinte la Senat. Printr-un vot al majorității parlamentare, majoritate care poate fi constituită din parlamentarii AUR și parlamentarii PSD, putem desemna un alt președinte la conducerea Senatului. În mod normal, dacă președinte la Camera Deputaților rămâne reprezentantul PSD, Sorin Grindeanu, președintele Senatului trebuie să fie dat de AUR, și nu de Mircea Abrudean, dacă într-adevăr această coaliție și-a dat obștescul sfârșit”, a spus Simion.

El reclamă faptul că președintele Nicușor Dan nu implică partidul AUR în discuțiile pentru noul Guvern.

„Dacă într-adevăr a murit coaliția, dacă încă sunt în coaliția așa-zis proeuropeană, nu înțeleg de ce suntem implicați noi în aceste discuții”, a conchis Simion.

Declarațiile vin în contextul în care discuțiile de azi dintre Nicușor Dan și liderii partidelor din fosta Coaliției nu au avut niciun rezultat.

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat că negocierile s-au blocat pentru că PNL și USR nu vor să renunțe la deciziile interne de a nu mai guverna cu social-democrații. Liderul PSD susține că liderul UDMR a propus mai multe variante, însă „alții cu avut constrângeri”.

„Astăzi, la consultările de la Cotroceni, am văzut că unii lideri de dreapta au venit cu același program anti-PSD. Nu livrează nimic cetățenilor în afară de ură. Nu scad nici facturile, nici nu cresc pensiile, doar îl țin pe Bolojan pe scaun. PSD este în opoziție. Poate nu au înțeles exact cum stau lucrurile”, a declarat acesta. 

În același timp, surse din PNL susțin că, după discuțiile de azi, Nicușor Dan nu mai exclude alegerile anticipate. Deși nu va miza exclusiv pe această variantă, președintele începe să se gândească serios la declanșarea lor, având în vedere că liderii politici nu se pot înțelege, susțin sursele.

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Editor : C.L.B.

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