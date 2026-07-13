Trump anunță că joi se va adresa națiunii. „Vă mulțumim pentru atenția acordată acestui subiect”

Preşedintele american Donald Trump a anunţat luni, într-o postare pe rețeaua sa Truth Social, că va ţine un discurs joi seară, în contextul în care confruntările cu Iranul au fost reluate cu o intensitate nemaivăzută de săptămâni întregi, notează AFP, preluată de Agerpres.

„Preşedintele Trump se va adresa naţiunii joi seară la ora 21:00” (vineri, 01:00 GMT vineri), a scris preşedintele american pe platforma sa Truth Social.

Trump, anunțând pe Truth Social că se va adresa națiunii. Foto: Profimedia

Donald Trump nu a dezvăluit ce subiecte vor fi abordate în timpul discursului său, iar Casa Albă nu a răspuns imediat solicitărilor AFP.

Această intervenţie are loc într-un moment de escaladare a tensiunilor între Statele Unite şi Iran în războiul declanşat pe 28 februarie de atacurile israeliano-americane şi care zdruncină Orientul Mijlociu şi economia mondială.

Preşedintele american a susţinut luni, tot pe Truth Social, că Statele Unite vor fi de acum înainte „gardienii Strâmtorii Ormuz” şi că vor impune navelor „o taxă echivalentă cu 20% din valoarea încărcăturilor” care tranzitează această cale maritimă strategică, supusă totuşi dreptului internaţional care ar trebui să garanteze libertatea de navigaţie.

Editor : M.C