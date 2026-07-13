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Grindeanu: Ne vom bate pe tot terenul cu hashtagii ăştia, oriunde este nevoie. Pare că o pestă a cuprins România

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Sorin Grindeanu. Foto: Inquam Photos / George Călin
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Din articol
Grindeanu, replică nervoasă la adresa activistului civic Marian Rădună: Proiectele pe PNRR nu le votăm cum vreţi. Capisci?!

Preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, reclamă că, „de la moţiune încoace, singura politică publică a acestui rest de coaliţie este înjurătura la adresa PSD-ului”. El anunţă că PSD se va „bate pe tot terenul” cu PNL şi USR. „Eu vă anunţ ceva: din acest moment, ne vom bate pe tot terenul cu hashtagii ăştia, pe tot terenul, la comune, la oraşe, în Parlamentul României, oriunde este nevoie, pentru că pare că este o pestă care a cuprins România şi este de datoria noastră să ne luptăm cu ei şi voi face acest lucru. Nu vom mai face niciun fel de compromis cu aceşti domni care, din punctul meu de vedere, nu au decât o singură politică publică, înjurătura la adresa PSD-ului”, spune Grindeanu. Liderul PSD a reacționat nervos și la o postare a activistului civic Marian Rădună, care a criticat PSD pe Facebook pentru că nu votează legile esențiale pentru PNRR.

„În acest moment avem o ţară în care tabloul arată cam aşa: avem un gvern demis de peste 70 de zile, cu un număr record de voturi, avem un preşedinte de partid din acest rest de coaliţie guvernamentală condamnat, avem un primar general acuzat că a ajuns primar general luând şpagă bani pentru panouri şi pentru nu ştiu ce, avem un partid, PNL, care de dimineaţă până seara atacă justiţia că nu le sunt pe plac anumite decizii ale justiţiei care, ce să vezi, ating anumiţi lideri ai PNL, erau bune doar când erau legate de PSD. Cam ăsta este tabloul. Şi tot ei au pretenţia, de la PSD care este în opoziţie, înjurând de dimineaţa până seara, dacă vă uitaţi de la moţiune încoace, singura politică publică a acestui rest de coaliţie este înjurătura la adresa PSD-ului, de dimineaţa până seara”, a afirmat Sorin Grindeanu, luni seară, la România TV, potrivit News.ro.

El a susţinut că „înjurătura la adresa PSD” nu ţine loc „de a plăti facturile”.

„Şi tot ei sunt revoltaţi dacă le spun: domnilor, PSD-ul e în opoziţie, vreţi să rămâneţi, treceţi-vă legile, dar nu aveţi pretenţia să fie votate de către PSD fără să le discutăm, fără să fie transparenţă publică, fără să ai discuţii cu partenerii sociali. (...) Şi atunci tot PSD-ul e de vină.... Eu vă anunţ ceva: din acest moment, ne vom bate pe tot terenul cu hashtagii ăştia, pe tot terenul, la comune, la oraşe, în Parlamentul României, oriunde este nevoie, pentru că pare că este o pestă care a cuprins România şi este de datoria noatră să ne luptăm cu ei şi voi face acest lucru. Nu vom mai face niciun fel de compromis cu aceşti domni care, din punctul meu de vedere, nu au decât o singură politică publică, înjurătura la adresa PSD-ului”, a adăugat Grindeanu.

El a spus că, atunci când vor avea „semnale” că se încalcă legile, social-democraţii vor depune plângeri penale faţă de cei aflaţi la putere.

Grindeanu, replică nervoasă la adresa activistului civic Marian Rădună: Proiectele pe PNRR nu le votăm cum vreţi. Capisci?!

Preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, a dat, luni, o replică nervoasă la o postare a activistului civic Marian Rădună care l-a criticat pentru că nu votează proiectele de lege privind PNRR. „Proiectele pe PNRR le votăm după dezbatere, în mod transparent şi cu toţi partenerii sociali la masă - nu cum vreţi voi şi Bolojan. Capisci?!”, a comentat Grindeanu.

Activistul civic Marian Rădună a scris, luni, pe Facebook, că a auzit că Sorin Grindeanu nu votează pachetele pentru PNRR.

„Cu România ce ai mah? Nu v-a ajuns cât aţi furat? Eu v-aş băga la puşcărie pentru falimentarea României!”, a adăugat Rădună.

Sorin Grindeanu i-a dat replica printr-un comentariu în care critică, la rândul său, USR.

„Tu nu erai ăla care se tăvălea pe covoare prin Parlament?! Nu ţi-e ruşine să vorbeşti aşa?! Voi la USR cu 8 la sută îmi spui mie ce să fac?! Până să bagi tu la puşcărie, vezi că ai un şef condamnat definitiv care încă e în funcţie. Iar proiectele pe PNRR le votăm după dezbatere, în mod transparent şi cu toţi partenerii sociali la masă - nu cum vreţi voi şi Bolojan. Capisci?!”, a scris Grindeanu.

Comentariul liderului PSD a stârnit la rândul său reacţii, în care se face referire la Nordis, la OUG 13 şi la ceasul lui Grindeanu.

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Editor : Liviu Cojan

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