Ilie Bolojan: „Există o rezervă majoră de încredere să se învestească prima dată un guvern PSD”

Preşedintele PNL Ilie Bolojan spune că se pune „problema unei raţiuni de încredere” atunci când este vorba ca partidele de centru-dreapta să voteze un guvern PSD, după care PSD să susţină un guvern de centru-dreapta.

Ilie Bolojan a vorbit, luni seară, la B1 TV, despre pretenţia PSD de a susţine un guvern al partidelor de dreapta, cu condiţia ca PSD să aibă primul guvernarea. Bolojan a explicat, în acest context, că liberalii au reţineri în a susţine un astfel de proiect, din cauza neîncrederii pe care o au în social-democraţi, potrivit News.ro.

„Dacă în primă fază, PSD, la discuţiile pe care le-am avut acum vreo două săptămâni, a spus că ei nu susţin decât un guvern PSD care să fie votat de partidele de centru-dreapta, acum am văzut o schimbare de retorică şi au spus: da, am putea să fim de acord, dar să fie guvernul PSD primul învestit. Or aici, din nou, se pune problema unei raţiuni de încredere şi anume care sunt garanţiile că se întâmplă două lucruri: lucrurile care se negociază, lucrurile importante pentru România, păstrarea echilibrelor bugetare ca să nu o dăm iar în gard, anumite angajamente internaţionale pe care le avem, România, alte aspecte care ţin de formarea bugetului, să nu cheltuim mai mult decât ne putem permite.

Trebuie să vedem care e garanţia că toată lumea le respectă, care e garanţia că o formulă în care, la un anumit termen, se ajunge de către un guvern, acel guvern predă mandatul”, a spus Bolojan.

„Deja asta înseamnă încredere, înseamnă respectarea înţelegerilor. Or, gândiţi-vă, în condiţiile în care vezi că în aceste zile sunt declaraţiile pe care le vedem, şi anume că nu mai votăm proiectele de lege din PNRR pentru că nu mai avem niciun fel de obligaţie pe tema asta, atunci sigur, îţi pui întrebarea dacă peste o săptămână, peste o lună, peste două sau peste trei nu se va găsi orice fel de motiv pentru ca, pe de o parte, angajamentele faţă de un program de guvernare să nu fie respectate sau o formulă de reciprocitate să mai fie respectată şi de aceea, din punct de vedere şi al colegilor mei, există o rezervă majoră de încredere să se învestească prima dată un guvern PSD, ca urmare a acestei percepţii legate de lipsa de încredere şi de capacitatea de a face ceea ce trebuie pentru România”, a spus Bolojan.

Editor : M.B.