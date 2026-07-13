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Grindeanu: Bolojan este ținut în funcţie de AUR. „Daţi-mi voie să n-am încredere deloc în ceea ce spune Simion”

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George Simion are un schimb de replici cu Sorin Grindeanu, în plenul Camerei Deputaților. 18 noiembrie 2025. Foto: Inquam Photos / George Călin
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Preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat luni că Ilie Bolojan este în continuare la Palatul Victoria pentru că AUR nu a votat Guvernul Veştea, punctând că nu are încredere „deloc” în ceea ce spune preşedintele AUR, George Simion.

„Avem a 10-a lună de scădere a consumului. Despre asta vorbim. De aceea PSD-ul l-a schimbat pe Bolojan. N-am nimic personal cu el. Îl ştiu de mulţi ani. Direcţia în care mergea România era una proastă. Nu o spunea PSD-ul, au spus-o românii. Peste 80% din români. Şi-am făcut acea moţiune pentru a încerca să schimbăm direcţia. Ei în acest moment se ţin de scaune, au un soi de înţelegere, din punctul meu de vedere, cu AUR-ul. (...) AUR-ul îl ţine în funcţie pe Bolojan. AUR-ul a ieşit din sală. AUR e cel care continuă să-l ţine în funcţie pe Bolojan”, a declarat Sorin Grindeanu luni seară, la România TV, potrivit Agerpres.

În context, liderul social-democraţilor a arătat că nu are încredere „deloc” în ceea ce spune preşedintele AUR, George Simion, dar şi că o alianţă guvernamentală cu acest partid este exclusă, în principal din cauza lui Simion.

„Daţi-mi voie să n-am încredere deloc în ceea ce spune Simion. Dar deloc. Eu n-am nimic cu AUR, n-am nimic cu votanţii, n-am nimic cu partidul. Eu nu cred ceea ce spune Simion. (...) N-am încredere, e dreptul meu să n-am încredere. Probabil că nici domnia sa n-are în mine”, a mai spus Sorin Grindeanu.

Întrebat dacă neîncrederea în George Simion vine din faptul că a promis că votează Guvernul Veştea, iar apoi s-a răzgândit, preşedintele PSD a spus: „Am avut diverse discuţii, dar nu despre asta e vorba”.

De asemenea, el îl acuză pe George Simion că „s-a oprit la jumătatea drumului”.

„Dar noi nu ne-am oprit la jumătatea drumului. AUR s-a oprit la jumătatea drumului. În continuare Bolojan este la Palatul Victoria fiindcă AUR n-a votat Guvernul Veştea. Nu există altă explicaţie. (...) Au luat această decizie de a nu vota pe Veştea, dar indirect asta a însemnat că Bolojan rămâne în funcţie. (...) E o decizie asumată. Dar să nu spună că nu sunt cauză la rămânerea lui Bolojan”, a adăugat liderul social-democraţilor.

Editor : B.P.

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