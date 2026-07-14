Dominic Fritz afirmă că şansele de a avea un nou guvern până la final de iulie sunt „zero”: De unde să vină această majoritate?

Preşedintele USR, Dominic Fritz, consideră că sunt zero şanse să existe un nou guvern până la finalul lunii iulie pentru că nu are de unde să vină o majoritate. Fritz a afirmat, la Digi24, că o soluţie în faţa acestui blocaj politic o reprezintă alegerile anticipate.

Dominic Fritz a fost întrebat, luni seară, la Digi24, câte şanse dă pentru a avea un nou guvern la sfârşitul lunii iulie.

„Zero. De unde să vină un guvern? De unde să vină această majoritate? Dacă în peste două luni nu s-a degajat această majoritate, de unde să vină acum? Nu avem o majoritate pentru că PSD deşi a ştiut că şi USR, şi PNL au anunţat dinainte ce o să facă dacă trece această moţiune de cenzură împreună cu AUR, totuşi a mers înainte. Blocajul în care ne aflăm este, de fapt, rezultatul surprizei PSD că nu a trădat nimeni, că nu sunt toţi trădători ca ei”, a afirmat Dominic Fritz.

El a precizat că nu mai este posibil un guvern majoritar.

„Singura şansă pentru un guvern real este un guvern minoritar şi tocmai de aceea USR a venit cu această soluţie foarte matură, foarte pragmatică, să avem două guverne minoritare, unul de centru dreapta – PNL-USR-UDMR, apoi un guvern minoritar PSD”, a explicat liderul USR.

Întrebat care este soluţia dacă PSD nu este de acord să susţină un guvern minoritar de dreapta, Dominic Fritz a răspuns: ”Alegeri anticipate. Nu cred că există alte soluţii magice şi nu cred că trebuie să existe. Lumea acum simte o mare frustare pentru că nu mai poate controla ce se întâmplă în această ţară, controlul este în mâna unor oameni care au cu totul alte interese decât bunăstarea românilor şi fac între ei jocuri, calcule. Argumentele împotriva alegerilor anticipate sunt argumente tactice, argumente tehnice. Nu sunt argumente de fond. În acestă situaţie în care atât de mulţi români sunt frustraţi că se simt neputincioşi în faţa blocajului politic, soluţia este să dăm această mică pârghie de control numit vot înapoi în mâinile românilor. E o soluţie care resetează situaţia”.

Editor : Liviu Cojan