Elena Udrea explică de ce a ales Costa Rica

Elena Udrea a susţinut că nu a fugit din România, ci a plecat asumat şi a mers la autorităţile din Costa Rica, unde a cerut statut de refugiat, considerând că este obligatoriu având în vedere abuzurile din România.

FOTO: INQUAM PHOTOS - Octav Ganea

"Nu am fugit. Am fost în faţa autorităţilor din Costa Rica, am cerut acest statut de protecţie pe care am considerat că este obligatoriu să-l am având în vedere ce se întâmplă în România şi ce s-a întâmplat în cazul meu, în ultimii trei ani. Am luat decizia de a pleca în momentul în care mi-am dat seama că nu am nicio şansă să fiu judecată corect în dosarul care a avut ieri termen (...) Mi-am dat seama că nu există nicio şansă ca eu să fiu judecată corect în apel, cum nu am fost judecată nici la fond şi atunci am decis, în ianuarie anul acesta, să merg într-o ţară în care ştiam că există o legislaţie puternică şi transparentă de protejare a celor care sunt abuzaţi în ţara lor, că există cel mai vechi sistem democratic din America Latină şi ştiam că aici s-au refugiat lideri politici din alte ţări, iar când situaţia politică din ţara lor s-a remediat au putut să-şi continue cariera politică", a declarat Udrea, într-o intervenţie prin videocall la Antena 3.

Ea a susţinut că nu îşi doreşte să trăiască în altă ţară, că vrea să îşi crească copilul în România şi că dacă ar fi sigură că în România are parte de o judecată corectă s-ar întoarce mâine.

Sursa: News.ro