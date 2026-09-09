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Foto Primele imagini din avionul privat cu care politicieni și magistrați au zburat în Mykonos

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manole in avion
Foto: USR Sector 1/ Facebook
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Au apărut primele imagini din avionul privat către Mykonos, în care se aflau mai mulți politicieni, oameni de afaceri și magistrați, inclusiv un judecător CCR.

În fotografie se văd fostul ministru PSD al Muncii, Florin Manole, și președintele Camerei de Comerț, Mihai Daraban, îmbrăcați lejer, de vară, în drum spre ceea ce au spus că urma să fie o întâlnire de afaceri.

În același avion mai erau și Cristian Deliorga, judecător CCR, președintele tribunalului Constanța, un senator UDMR, despre care Kelemen Hunor spunea că nu avea ce să caute acolo, și fostul premier Victor Ponta.

Acesta susține acum că scopul deplasării a fost, de fapt, să atragă investitori în România.

manole in aivon
Foto: USR Sector 1/ Facebook

În urma informațiilor apărute în spațiul public au fost demarate și anchete, atât în Parlament, cât și la Inspecția Judiciară.

Camera de Comerț și Industrie a României a venit cu precizări suplimentare după ce în spațiul public a apărut informația conform căreia instituția a plătit zborul cu un avion privat de lux către una dintre cele mai scumpe destinații din Grecia, Mykonos. Reprezentanții CCIR spun că toate cheltuielile au fost suportate din fonduri proprii, iar scopul a fost de „atragere de investiții străine”.

„Am considerat că merită să facem un astfel de efort financiar și logistic pentru a prezenta unor investitori de calibru avantajele de a investi în România, în condițiile în care percepția externă este negativ afectată de neclarități referitoare la legislația muncii, precum și la stabilitatea cadrului juridic și fiscal”, a mai spus instituția.

Editor : M.B.

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