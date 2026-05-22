Mașini, apartamente și obiecte de lux, vândute de ANAF la preț redus. Platforma online oferă și terenurile confiscate de la Elena Udrea

Mașini de sute de mii de euro, terenuri valoroase și apartamente celebre ajung acum la licitație online, direct pe platforma ANAF. Unele dintre prețurile de pornire sunt cu zeci de mii de euro sub cele de pe piață.

Platforma eLicitațiiANAF, lansată la finalul lunii martie, a atras 63 de milioane de accesări. Printre cele mai căutate bunuri sunt mașinile de lux. 

Un Lamborghini Urus din 2021 a fost scos la vânzare cu un preț de pornire de circa 221.000. Pe alte site-uri auto acesta ar costa 250.000 de euro. 

Un Ferrari Portofino are un preț de pornire de circa 190.000, pe platforma ANAF. Pe piața auto, același model costă mai mult cu 15.000 de euro. 

Un alt Lamborghini Urus din 2019 are un preț de pornire de 210.000 de euro. 

Toate aceste mașini au prețurile reduse cu circa 5%. După ce au fost publicate în luna martie, acestea au un preț mai mic.  

Platforma are și alte bunuri de valoarea, precum ceasuri, genți și bijuterii de lux. 

Există, de asemenea, și terenuri de valoare, precum cele care au aparținut Elenei Udrea în județul Călărași. Unul dintre acestea are un preț de pornire de 3.300 de euro. 

Este nevoie de un cont pe platforma eLicitațiiANAF, Ghișeul.ro sau SPV. 

