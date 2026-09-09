Dosarul nuclear al Iranului ajunge la Consiliul de Securitate al ONU pentru prima dată în 20 de ani. Cine s-a opus rezoluției AIEA

AIEA a decis miercuri să sesizeze Consiliul de Securitate al ONU în legătură cu nerespectarea de către Iran a obligațiilor sale în domeniul nuclear, într-o măsură menită să sporească presiunea asupra Teheranului. Rezoluția, propusă de patru puteri occidentale, a fost adoptată cu 23 de voturi pentru, trei împotrivă și opt abțineri.

Consiliul Guvernatorilor Agenţiei Internaţionale pentru Energie Atomică (AIEA) a adoptat miercuri o rezoluţie prin care sesizează Consiliul de Securitate al ONU în legătură cu nerespectarea de către Iran a obligaţiilor sale în domeniul nuclear, o măsură menită să sporească presiunea asupra ţării, au declarat diplomaţi, relatează AFP şi Reuters, potrivit Agerpres.

Adoptată cu 23 de voturi pentru, 3 împotrivă şi 8 abţineri, rezoluţia prezentată de ţările occidentale denunţă „cu profundă îngrijorare” nerespectarea continuă de către Iran a obligaţiilor sale în materie de neproliferare nucleară.

Ea cere directorului general al AIEA, Rafael Grossi, să transmită rezoluţia, împreună cu cele două rezoluţii anterioare şi cel mai recent raport al agenţiei privind Iranul.

Reprezentantul permanent al Iranului la ONU, Reza Najafi, a descris rezoluţia drept un „instrument politic”. „Iranul va coopera doar în măsura în care circumstanţele şi securitatea o permit”, le-a declarat el jurnaliştilor după vot. Rusia, China şi Nigerul s-au opus adoptării rezoluţiei.

AIEA nu a mai avut acces la instalaţiile nucleare cheie din Iran după ce Israelul şi Statele Unite au lansat atacuri asupra unor situri nucleare în iunie 2025.

Situri nucleare iraniene au fost vizate şi în timpul celui mai recent război, izbucnit pe 28 februarie, iar AIEA a solicitat în repetate rânduri accesul la acestea.

Consiliul Guvernatorilor a cerut directorului general al AIEA să raporteze Consiliului de Securitate şi Adunării Generale a ONU. Rezoluţia a fost înaintată de Regatul Unit, Franţa, Germania şi Statele Unite.

Este pentru prima dată în ultimii 20 de ani când Consiliul de Securitate al ONU este sesizat cu privire la Iran în legătură cu nerespectarea obligaţiilor sale în materie de neproliferare nucleară, potrivit unei surse apropiate AIEA.

Editor : M.I.