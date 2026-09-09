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Avionul lui Volodimir Zelenski, aproape să fie lovit de o dronă după ce a decolat spre Oslo

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Foto: Profimedia
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Avionul care îl transporta pe preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski la Oslo, pentru a participa la funeraliile regelui Harald al V-lea al Norvegiei, a fost „aproape lovit” de o dronă după ce a decolat marţi din Republica Moldova, a declarat miercuri premierul norvegian Jonas Gahr Stoere pentru postul public de televiziune NRK, relatează Reuters şi AFP, citate de Agerpres.

„Avionul său a fost aproape lovit de o dronă în timpul decolării din Republica Moldova. Aceasta este realitatea în care el trăieşte”, a declarat Store pentru postul NRK.

Volodimir Zelenski a sosit la Oslo marţi seara.

Premierul norvegian nu a spus care este sursa pentru aceste informaţii sau cât de aproape s-a aflat drona de avionul preşedintelui ucrainean.

Zelenski a participat miercuri la înmormântarea regelui Harald al V-lea al Norvegiei, mergând în spatele sicriului alături de alţi şefi de stat în centrul oraşului Oslo.

El a părăsit Norvegia la scurt timp după încheierea ceremoniei funerare.

Stoere a declarat într-un comunicat marţi că se va întâlni cu liderul ucrainean în cursul serii, discuţiile lor concentrându-se pe „apărarea aeriană” a Ucrainei.

La rândul său, Zelenski a anunţat că urma să discute în timpul vizitei sale în Norvegia cu reprezentanţi ai companiilor care participă la iniţiativa Freyja privind crearea unui sistem antibalistic european.

Editor : Liviu Cojan

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