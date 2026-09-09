Polonia ia un împrumut de miliarde de dolari, pentru a cumpăra echipament militar american

Statele Unite ale Americii îi acordă Poloniei un împrumut de miliarde de dolari astfel încât această țară să cumpere echipament militar american. Varșovia a semnat un acord de garantare a împrumuturilor în valoare de 4 miliarde de dolari SUA pentru a contribui la finanțarea achizițiilor de echipament militar american, în contextul în care Polonia continuă să-și consolideze forțele armate și flancul estic al NATO, scrie TVPWorld.

Acordul a fost semnat miercuri în cadrul programului american de finanțare militară externă (FMF), prin care Washingtonul oferă garanții de împrumut susținute de guvern țărilor aliate pentru achiziționarea de echipamente și servicii de apărare din SUA.

„Polonia îşi va asuma chiar mai multă responsabilitate pentru securitatea Europei”, a declarat ministrul Apărării Wladyslaw Kosiniak-Kamysz la semnarea comună a acordului cu subsecretarul de Stat american Thomas DiNanno.

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Este vorba despre un acord de patru miliarde de dolari (3,44 miliarde de euro), în paza Programului american de finanţare militară străină (FMF).

Polonia a declanșat unul dintre cele mai ample programe de modernizare militară din Europa de la invazia pe scară largă a Rusiei în Ucraina, din 2022. De asemenea, se numără printre țările membre NATO cu cele mai mari cheltuieli pentru apărare, ca procent din produsul intern brut.

„Aliat model”

În cadrul ceremoniei de semnare, ministrul polonez al Apărării, Władysław Kosiniak-Kamysz, a declarat că acordul reprezintă o dovadă suplimentară a solidității alianței polono-americane.

„Este cu adevărat remarcabil faptul că alianța noastră nu se rezumă doar la cuvinte sau declarații, ci este susținută de acțiuni concrete și comune”, a afirmat acesta, potrivit agenției de știri de stat poloneze PAP.

Thomas DiNanno, subsecretarul de stat al SUA pentru controlul armamentului și securitatea internațională, a descris Polonia ca fiind un „aliat model” și un „partener de încredere” al Statelor Unite.

El a afirmat că acordul reflectă sprijinul continuu al SUA pentru Polonia și angajamentul comun al celor două țări față de o Europă liberă și sigură, potrivit PAP.

Cheltuielile pentru apărare

Polonia este, de asemenea, cel mai mare beneficiar al programului SAFE al Uniunii Europene, care oferă împrumuturi cu dobândă redusă pentru investiții în domeniul apărării, țării fiindu-i alocate aproape 44 de miliarde de euro.

Varșovia a alocat miliarde de dolari pentru noi sisteme de armament, achiziționând echipamente de la producători polonezi și furnizori străini, în încercarea de a-și extinde și moderniza rapid forțele armate.

Ce echipament militar își dorește Polonia

Wladyslaw Kosiniak-Kamysz a spus că noua asistenţă financiară va fi folosită pentru a cumpăra „cel mai bun echipament militar american”, pe care ţara sa îl cumpără deja. Este vorba despre tancuri Abrams, avioane de luptă F-16 şi elicoptere Apache.

Subsecretarul american DiNanno a declarat că este cel de al şaselea contract cu Polonia în baza programului FMF. Suma totală a împrumuturilor se ridică la 17,2 miliarde de euro.

Polonia, membră a UE şi a NATO, este unul dintre cei importanţi susţinători ai Ucrainei, care se apără de peste patru ani împotriva unei invazii ruse la scară largă. Varşovia se simte la rândul ei ameninţată de Moscova, motiv pentru care şi-a crescut masiv capabilităţile nucleare.

Editor : Marina Constantinoiu