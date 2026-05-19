Fugarul Emil Gânj a fost condamnat în lipsă la închisoare pe viață, după ce și-a omorât și incendiat fosta parteneră

Tribunalul Mureş l-a condamnat, marţi, pe Emil Gânj, arestat în lipsă, la detenţie pe viaţă, pentru uciderea cu mai multe lovituri de topor a unei femei din Miheşu de Câmpie, pe 8 iulie 2025, faptă urmată de incendierea locuinţei în care se afla victima.

Emil Gânj, acuzat că şi-a ucis iubita şi apoi i-a dat foc, în luna iulie a anului trecut, a fost trimis în judecată în luna octombrie pentru omor calificat cu premeditare, distrugere, profanare de cadavre, violare de domiciliu şi încălcarea măsurilor dispuse prin ordin de protecţie.

Potrivit anchetatorilor, Emil Gânj, condamnat anterior pentru uciderea unui bărbat, a mers, înarmat cu un topor, la locuinţa femeii şi a distrus mai multe geamuri şi uşa de la intrare, după care a lovit-o în cap de mai multe ori, provocându-i decesul. Ulterior, a stropit cadavrul cu benzină şi i-a dat foc, incendiind astfel şi locuinţa. Pentru căutarea bărbatului s-au organizat ample acţiuni. Arestat preventiv în lipsă, bărbatul este dat în urmărire generală.

