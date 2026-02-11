Live TV

Kristof Lajos, condamnat definitiv la 7 ani şi 10 luni de închisoare. „Antrenorul de genii” a fost prins violând un minor, în 2024

Data publicării:
ID276953_INQUAM_Photos_Sabin_Cirstoveanu
Kristof Lajos. Foto: Inquam Photos/ Sabin Cirstoveanu

Bărbatul cunoscut ca antrenorul de genii”, Kristof Lajos, trimis în judecată de către procurori, la începutul acestui an, pentru viol asupra unui minor, după ce a fost prins în flagrant în vara anului 2024, a fost condamnat definitiv, miercuri, la 7 ani şi 10 luni de închisoare.

Curtea de Apel Bucureşti aproape a înjumătăţit pedeapsa primită de Lajos la Judecătoria Sectorului 4, care îl condamnase la 13 ani şi 3 luni de închisoare pentru viol şi agresiune sexuală.

Bărbatul de 39 de ani a fost prins în flagrant când viola un băiat de 14 ani.

Lajos Kristof este cunoscut ca „antrenorul de genii” pentru copiii abandonaţi. În iulie 2024, acesta a fost prins în flagrant când viola un băiat de 14 ani.

El însuşi crescut în centrele Protecţiei Copilului, a primit premiu după premiu la nivel internaţional, inclusiv Premiul de Excelenţă în Educaţie şi Mentorat la IG Award Ceremony, pentru Amias Small School, un proiect prin care copiii speciali se bucură de educaţie.

El spunea că sistemul pe care îl aplică este unic, reprezentativ pentru sistemele reformatoare care au curajul să includă copii cu dublă excepţionalitate, copii cu inteligenţă peste medie, copii proveniţi din familii cu istoric de violenţă în familie, copii cu nevoi speciale în educaţie (dizabilităţi de învăţare, ADHD, ADD, Autism). 

Conform anchetatorilor, bărbatul i-a oferit copilului, de-a lungul timpului, sume de bani, bunuri precum haine şi IPhone, s-a apropiat de copil si l-a determinat sa se indepărteze de familie, inoculându-i treptat ideea că familia este nocivă şi devenind astfel persoana de ataşament pentru minor.

Editor : Ș.R.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
steagurile romaniei si rusiei. intre ele se afla o bomba nucleara
1
Titlu delirant în presa rusă: „Moartea României”. Experți militari ruși sugerează...
ID333207_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
2
Sorin Grindeanu, luat la rost de un primar independent: „Nu vă plac măsurile, dar nu...
Călin Georgescu.
3
Reacția lui Călin Georgescu atunci când susținătorii săi au început să spună Tatăl Nostru...
Students' Union building, Brayford campus, University of Lincoln, city of Lincoln, Lincolnshire, England, UK
4
Anchetă în Marea Britanie. Un deputat susține că studenți români ar fi implicați în...
Diana Iovanovici Șoșoacă.
5
Eurodeputata Diana Șoșoacă va fi invitată la audieri de o comisie a Parlamentului...
Îl dau afară! OUT de la Al-Nassr, după scandalul uriaș făcut de Cristiano Ronaldo
Digi Sport
Îl dau afară! OUT de la Al-Nassr, după scandalul uriaș făcut de Cristiano Ronaldo
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Kristof Lajos
”Antrenorul de genii”, Kristof Lajos, a fost condamnat la 13 ani şi 3 luni de închisoare pentru viol şi agresiune sexuală
Kristof Lajos
„Profesorul de genii” a fost trimis în judecată pentru violarea unui minor
Bărbat reținut de poliție. Foto- Shutterstock
Cazul „antrenorului de genii”. Trei bărbaţi, reţinuţi pentru că ar fi ademenit minori din familii defavorizate, pentru relații sexuale
Kristof Lajos
Motivul pentru care plângerile împotriva „antrenorului de genii” au fost respinse. Mama victimei: „A încălcat limite”
barbat cu mainile prinse in catuse,la spate
Polițiștii fac noi percheziții la „antrenorul de genii”, prins în flagrant când viola un copil. Bărbatul a fost arestat preventiv
Recomandările redacţiei
medici in spital
Medic român stabilit în Franţa, despre obligarea doctorilor să...
sediul Curtea Europeană de Justiție
Se poate pronunța CJUE privind pensiile magistraților? Tudorel...
lavrov
Avertismentul Rusiei. Moscova spune pentru prima dată ce ar putea...
shutterstock_1688252332-1536x864
Ministerul Agriculturii lucrează la o nouă schemă de plafonare a...
Ultimele știri
Când poate fi declarată o firmă inactivă fiscal din 2026 și ce obligații rămân în vigoare pentru contribuabili
Ultimatumul lui Donald Trump pentru Iran: „Fie vom ajunge la un acord, fie va trebui să luăm măsuri foarte dure”
Un jurnalist care lucra pentru Russia Today a fost dat jos în ultimul moment din avionul care urma să îl transporte pe Netanyahu în SUA
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Viața lor se schimbă radical. Zodia pentru care suferința și problemele se vor risipi începând din 13...
Cancan
Mama lui Adrian Kreiner, milionarul ucis în Sibiu, face dezvăluiri uluitoare despre fosta parteneră a fiului...
Fanatik.ro
Istoricul mașinilor, arma secretă a dealerilor auto. Detaliul la care ar trebui să fie românii atenți. „Poate...
editiadedimineata.ro
Kaufland și Asociația Accept, ținta unei campanii de dezinformare extremiste
Fanatik.ro
Veste șoc pentru Universitatea Craiova. Ștefan Baiaram, suspendat în dubla cu FCSB! Ce pedeapsă a primit...
Adevărul
Umilințele trăite de doi tineri români declarați criminali în Rusia. „Au dezbrăcat-o pe soția mea în chiloți...
Playtech
Petre Roman, de nerecunoscut! Fostul premier pare că a renunţat, nu l-ai mai văzut aşa. A fost surprins pe...
Digi FM
Fosta iubită a sportivului olimpic care și-a mărturisit infidelitatea la Jocurile Olimpice, prima reacție: „E...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Impact instant! Al doilea nume mare care se ridică împotriva lui Donald Trump, în doar 24 de ore
Pro FM
14 ani de la moartea lui Whitney Houston. Cu 30 de minute înainte să fie găsită fără viață vorbise la telefon...
Film Now
Ethan Hawke, dezvăluiri despre rivalitatea cu Billy Crudup: „Mi-aș dori să pot să mă întorc în timp și să...
Adevarul
Legea care a nenorocit țăranul român. L-a făcut dependent de marii moșieri, l-a expus abuzurilor și a dus la...
Newsweek
Un avocat a găsit soluția. Ce trebuie să facă pensionarii pentru a primi indexarea pensiilor cu 600 de lei?
Digi FM
Un sportiv ucrainean, în conflict cu CIO după ce a purtat o cască cu imaginile celor uciși în război: "Este...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Efectele surprinzătoare ale dietei keto. Ce beneficii ar avea asupra persoanelor care se confruntă cu depresie
Digi Animal World
Trei greșeli care pot scurta viața animalelor de companie. Un medic veterinar trage un semnal de alarmă
Film Now
Halle Berry, prima apariție după cererea în căsătorie. Actrița și-a etalat mândră inelul de logodnă de peste...
UTV
Jennifer Lopez a încins Instagramul la 56 de ani. Ținuta din sala de sport a stârnit valuri de reacții online