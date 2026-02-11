Kristof Lajos, condamnat definitiv la 7 ani şi 10 luni de închisoare. „Antrenorul de genii” a fost prins violând un minor, în 2024

Bărbatul cunoscut ca „antrenorul de genii”, Kristof Lajos, trimis în judecată de către procurori, la începutul acestui an, pentru viol asupra unui minor, după ce a fost prins în flagrant în vara anului 2024, a fost condamnat definitiv, miercuri, la 7 ani şi 10 luni de închisoare.

Curtea de Apel Bucureşti aproape a înjumătăţit pedeapsa primită de Lajos la Judecătoria Sectorului 4, care îl condamnase la 13 ani şi 3 luni de închisoare pentru viol şi agresiune sexuală.

Bărbatul de 39 de ani a fost prins în flagrant când viola un băiat de 14 ani.

Lajos Kristof este cunoscut ca „antrenorul de genii” pentru copiii abandonaţi. În iulie 2024, acesta a fost prins în flagrant când viola un băiat de 14 ani.

El însuşi crescut în centrele Protecţiei Copilului, a primit premiu după premiu la nivel internaţional, inclusiv Premiul de Excelenţă în Educaţie şi Mentorat la IG Award Ceremony, pentru Amias Small School, un proiect prin care copiii speciali se bucură de educaţie.

El spunea că sistemul pe care îl aplică este unic, reprezentativ pentru sistemele reformatoare care au curajul să includă copii cu dublă excepţionalitate, copii cu inteligenţă peste medie, copii proveniţi din familii cu istoric de violenţă în familie, copii cu nevoi speciale în educaţie (dizabilităţi de învăţare, ADHD, ADD, Autism).

Conform anchetatorilor, bărbatul i-a oferit copilului, de-a lungul timpului, sume de bani, bunuri precum haine şi IPhone, s-a apropiat de copil si l-a determinat sa se indepărteze de familie, inoculându-i treptat ideea că familia este nocivă şi devenind astfel persoana de ataşament pentru minor.

