Avertismentul Mariei Zaharova: „Europa de Vest va fi prima victimă a şantajului nuclear al lui Zelenski”

Maria Zaharova, purtătoarea de cuvânt a Ministerului de Externe rus / Sursa foto: Profimedia Images

Europa de Vest va deveni prima victimă a şantajului președintelui ucrainean Volodimir Zelenski dacă armele nucleare vor ajunge în mâinile sale, a declarat sâmbătă purtătoarea de cuvânt a Ministerului Afacerilor Externe al Rusiei, Maria Zaharova.

„Europa de Vest va fi prima victimă a şantajului nuclear al lui Zelenski dacă armele nucleare vor ajunge în mâinile sale”, a declarat ea într-un interviu acordat cotidianului Izvestia, potrivit Tass, citat de News.ro. 

„Nu se va limita doar la a cere bani şi arme, ci le va solicita şi condiţii pentru a-şi menţine regimul”, a adăugat ea.

Serviciul de Informaţii Externe al Rusiei (SVR) a declarat anterior că Marea Britanie şi Franţa depun eforturi active pentru a furniza Ucrainei aceste arme şi sisteme de lansare.

Conform informaţiilor de care dispune SVR, planurile includ transferul clandestin către Ucraina de componente, echipamente şi tehnologie europeană.

Se ia în considerare ca opţiune folosirea focosului francez de dimensiuni reduse TN-75, provenit de la racheta balistică lansată de pe submarin M51.1, precizează sursa citată.

