Un autoturism a ieşit de pe şosea şi a ajuns pe acoperişul unei case, într-o localitate din Prahova

Un autoturism ajuns pe acoperișul unei case, în satul Coșărele, județul Prahova, după ce a părăsit partea carosabilă. Foto: ISU Prahova

Un autoturism a ajuns pe acoperișul unei case din satul Coșărele, județul Prahova, după ce a părăsit partea carosabilă, sâmbătă seară. În mașină se aflau patru persoane, iar în locuință se afla o alta. Toate cele cinci persoane au scăpat fără răni în urma incidentului, fiind evaluate medical la fața locului, scrie News.ro.

Accidentul s-a produs, sâmbătă seară, în comuna Gornet-Cricov, satul Coșărele. Acolo au fost trimise o autospecială de stingere și o ambulanță SMURD.

„A fost vorba despre un autoturism care a părăsit partea carosabilă și a ajuns pe acoperișul unei locuințe. În vehicul se aflau patru ocupanți, iar în imobil se afla o persoană. Din fericire, toate cele cinci persoane implicate nu au prezentat probleme medicale”, a informat ISU Prahova.

Polițiștii urmează să stabilească împrejurările în care s-a produs accidentul.

photo-collage.png - 2026-03-27T103137.762
1
Decizie fără precedent în SUA: semnătura lui Donald Trump va apărea pe bancnotele...
donald trump
2
„Trebuie să redeschidem Strâmtoarea Trump”. După Golful Mexic, liderul de la Casa Albă a...
marco rubio si volodimir zelenski in biroul oval
3
Marco Rubio îl acuză pe Volodimir Zelenski că a „minţit” în legătură cu garanţiile de...
stalpi dunare
4
Ilie Bolojan spune că va face publice numele „noilor băieți deștepți din energie”...
Trecem la ora de vară 2026. Foto Getty Images
5
Trecem la ora de vară 2026: Cum se modifică ceasurile în această noapte și ce presupune...
Te-ar putea interesa și:
masina de politie
Unul din șoferii implicați în accidentul din Neamț își sărbătorea azi ziua de naștere, cel de-al doilea – mâine. Ambii au murit
robinet de apa
Alimentarea cu apă va fi sistată, timp de două zile, în opt localităţi din judeţul Prahova şi una din Dâmboviţa
accident neamt
Accident grav în Neamț: Două mașini s-au ciocnit pe DN 15D. Patru persoane au murit, alte trei au fost rănite
ILAN LAUFER 170629_AUDIERI_GUVERN_TUDOSE_06_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Ilan Laufer şi gemenii săi de 5 ani au fost loviți de o mașină când traversau strada pe trotinetă, în București
photo-collage.png (94)
Incendiu puternic la o biserică din Prahova, în timpul slujbei de duminică: 120 de enoriași evacuați. Trafic restricționat pe DN1
Recomandările redacţiei
US Marines
Ce ar putea însemna sosirea a 17.000 de soldați ai SUA în Orientul...
Iron Dome
Forțele armate israeliene, sub presiune: Israelul a trecut la...
gaz aragaz, flacara aragaz
Romgaz amână intrarea pe piața pentru populație până în 2027, deși...
No Kings Donald Trump
A treia rundă de proteste „No Kings” va reuni milioane de americani...
Ultimele știri
Avertismentul Mariei Zaharova: „Europa de Vest va fi prima victimă a şantajului nuclear al lui Zelenski”
Ambasade Statelor Unite la Bagdad a fost atacată cu drone
Rafinăria din regiunea Leningrad a Rusiei mai funcționează la doar 40% din capacitate după atacurile ucrainene
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
O bunică fit are o viață de adolescentă rebelă: “Ies și cu 5 persoane pe săptămână. Unul mi-a oferit 200 de...
Cancan
Filmul tragediei în care Ionuț și Mădălina și-au pierdut viața. Greșeala care le-a fost FATALĂ
Fanatik.ro
Despărțire șoc în România. O fostă handbalistă a divorțat după 7 ani de căsătorie
editiadedimineata.ro
Elevii care duc România la mondialul de robotică: echipa CSH are nevoie de sprijin pentru a ajunge la Houston...
Fanatik.ro
Andrei Borza îi ia locul lui Nicușor Bancu la echipa națională! Ce îi lipsește fundașului Rapidului pentru a...
Adevărul
Cel mai periculos oraș din lume: oamenii trăiesc doar 35 de ani din cauza lipsei oxigenului. Motivul care îi...
Playtech
Aparatul din bucătărie care consumă cel mai mult curent, chiar și atunci când pare oprit
Digi FM
Țara din Europa unde permisul auto costă cât o mașină second-hand. Șoferii ajung să plătească între 3.500 și...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Turcii au rămas "mască" după anunțul în legătură cu Gică Hagi: "Șoc în România"
Pro FM
Cum arată Loredana Groza în costum de baie, la 55 de ani. S-a fotografiat fără inhibiții pe o plajă din...
Film Now
De ce a părăsit Antonio Banderas Hollywood-ul în apogeul carierei sale: „Am fost la un pas de moarte”
Adevarul
„Vin rușii”. Val de reacții bizare în online, după o tornadă din Teleorman: „Georgescu e de vină/Bolojan a...
Newsweek
Ministrul muncii despre schimbarea sistemului de pensii. Crește vârsta de pensionare? Mai poți ieși anticipat?
Digi FM
Cât a cheltuit Nicușor Dan pe toate deplasările din 2025. Suma ar fi acoperit doar un singur zbor de lux al...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Dormi 7-8 ore pe noapte, dar tot ești obosit? Explicația unui specialist și sfaturile lui pentru un somn mai...
Digi Animal World
A ținut moartea în palmă fără să știe. Momentul inedit în care un turist filmează cea mai otrăvitoare...
Film Now
Ce au descoperit autoritățile în cazul fraudei comise asupra Ursulei Andress, fata Bond din anii '60. Scandal...
UTV
Loredana Groza dezvăluie cum își menține silueta la 55 de ani. „Sfătuiesc pe toată lumea să încerce”