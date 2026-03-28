Un autoturism a ieşit de pe şosea şi a ajuns pe acoperişul unei case, într-o localitate din Prahova

Un autoturism a ajuns pe acoperișul unei case din satul Coșărele, județul Prahova, după ce a părăsit partea carosabilă, sâmbătă seară. În mașină se aflau patru persoane, iar în locuință se afla o alta. Toate cele cinci persoane au scăpat fără răni în urma incidentului, fiind evaluate medical la fața locului, scrie News.ro.

Accidentul s-a produs, sâmbătă seară, în comuna Gornet-Cricov, satul Coșărele. Acolo au fost trimise o autospecială de stingere și o ambulanță SMURD.

„A fost vorba despre un autoturism care a părăsit partea carosabilă și a ajuns pe acoperișul unei locuințe. În vehicul se aflau patru ocupanți, iar în imobil se afla o persoană. Din fericire, toate cele cinci persoane implicate nu au prezentat probleme medicale”, a informat ISU Prahova.

Polițiștii urmează să stabilească împrejurările în care s-a produs accidentul.

