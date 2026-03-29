Video&Foto Protest masiv la Londra împotriva extremei drepte. Organizatorii anunță jumătate de milion de oameni, estimări mai mici ale poliției

Sute de mii de persoane au participat sâmbătă la un protest în centrul Londrei împotriva extremei drepte, organizat de Together Alliance, pe fondul tensiunilor legate de discursul anti-imigrație și mobilizarea grupărilor radicale.

Sute de mii de persoane au participat sâmbătă la un protest în centrul Londrei împotriva extremei drepte, organizat de Together Alliance, pe fondul tensiunilor legate de discursul anti-imigrație și mobilizarea grupărilor radicale. Organizatorii vorbesc despre până la jumătate de milion de participanți, în timp ce Poliția Metropolitană estimează un număr mult mai mic, scrie BBC.

Mulțimile au ieșit pe străzile metropolei începând cu ora 13:00 GMT, putându-se observa pancarte cu mesaje precum „luptați împotriva ignoranței, nu împotriva imigranților” și „respingeți minciunile rasiste”.

Personalități au susținut protestul, inclusiv Sir Lenny Henry și Paloma Faith.

Marșul vine în continuarea manifestației „Unite the Kingdom” de anul trecut, organizată de activistul de extremă dreapta Tommy Robinson, care a adunat peste 100.000 de persoane și în cadrul căreia s-au înregistrat mai multe incidente violente.

Organizatorii marșului de sâmbătă au declarat că au participat până la 500.000 de persoane, deși Poliția Metropolitană a estimat că numărul acestora se apropia mai degrabă de 50.000, precizând că era dificil să se determine cifre exacte din cauza dispersării mulțimii.

Poliția Metropolitană a precizat că doi protestatari au fost arestați sub suspiciunea de distrugere de bunuri și tulburare a ordinii publice, după ce ar fi încercat să se urce pe coloanele din apropierea Trafalgar Square.

Puțin după ora 17:00, ora la care poliția stabilise anterior că demonstrația nu mai putea continua, autoritățile au declarat că zona Whitehall începea să se elibereze, precizând că, în cursul zilei, au mai fost efectuate încă cinci arestări. În altă ordine de idei, 18 persoane au fost arestate în timpul unei demonstrații organizate în fața sediului New Scotland Yard, fiind suspectate de susținerea organizației Palestine Action.

De asemenea, forțele de ordine au intervenit mai devreme pentru a preveni tulburarea ordinii publice, după ce un grup de contra-manifestanți a apărut pe Pall Mall, pe traseul marșului principal.

Protestul Together Alliance urma să fie însoțit pe traseu de un marș separat organizat de Coaliția pentru Palestina, înainte ca cele două grupuri să se reunească la Whitehall, unde erau așteptate un mesaj video din partea primarului Londrei, Sir Sadiq Khan, și discursuri, printre care și cel al liderului Partidului Verde, Zack Polanski. Au fost prezenți și alți politicieni, printre care deputatul Partidului Your Party, Jeremy Corbyn, și Diane Abbott, din Partidul Laburist.

În timp ce mărșăluiau pe străzi, protestatarii fluturau bannere ale sindicatelor care reprezintă profesorii, angajații din serviciile publice și pompierii.

Multe pancarte erau inscripționate cu mesaje pro-imigrație provenind de la diverse cauze din toate colțurile Regatului Unit, inclusiv un grup care mărșăluia în spatele unui banner pe care scria „Femeile din Whitstable în solidaritate fraternă”.

