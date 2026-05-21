Peste 40 de percheziţii în 22 de judeţe, într-un dosar privind arme cumpărate ilegal online din Ungaria. Ce au confiscat poliţiştii

Poliţiştii Serviciului Arme, Explozivi şi Substanţe Periculoase Dâmboviţa au făcut, joi, 41 de percheziţii la locuinţele unor persoane suspectate că ar fi cumpărat ilegal arme neletale cu potenţial letal, de pe o platformă online din Ungaria. Presupuşii infractori sunt acuzaţi de nerespectarea regimului armelor şi muniţiilor.

Poliţia Română informează că joi dimineaţă poliţiştii Serviciului Arme, Explozivi şi Substanţe Periculoase Dâmboviţa, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Târgovişte şi Direcţiei Arme, Explozivi şi Substanţe Periculoase din Inspectoratul General al Poliţiei Române, au pus în aplicare 41 de mandate de percheziţie domiciliară, în 22 de judeţe, într-o cauză penală privind nerespectarea regimului armelor şi muniţiilor.

„Cercetările au evidenţiat faptul că, pe parcursul anului 2025, mai multe persoane ar fi achiziţionat, fără drept, arme neletale supuse autorizării, cu potenţial letal, de pe o platformă online din Ungaria. În urma descinderilor, au fost ridicate în vederea confiscării peste 50 de arme, dintre care 30 de arme lungi supuse autorizării, tip puşcă, 17 arme scurte tip pistol, supuse autorizării, 6 arme tip airsoft şi o arbaletă, muniţia aferentă, atât letală cât şi neletală, cât şi alte mijloace materiale de probă”, precizează sursa citată.

Poliţiştii continuă cercetările, sub coordonarea procurorului de caz, pentru nerespectarea regimului armelor şi muniţiilor, potrivit sursei citate.

