Peter Magyar pune condiţii Ucrainei pentru aderarea la UE. Și vrea o întâlnire cu Volodimir Zelenski pentru a deschide un „nou capitol”

Premierul ungar Peter Magyar a declarat miercuri, la Varşovia, că progresele Ucrainei în procesul de aderare la UE sunt condiţionate de „soluţionarea drepturilor minorităţii maghiare” din această ţară şi a reafirmat disponibilitatea sa de a se întâlni cu preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski în luna iunie pentru a deschide un „nou capitol” în relaţiile bilaterale.

Vorbind la o conferinţă de presă comună la Varşovia cu omologul său polonez Donald Tusk, noul premier ungar a subliniat că Ucraina are dreptul să-şi apere suveranitatea, dar a insistat asupra necesităţii încheierii războiului cu Rusia. „Trebuie să obţinem o încetare a focului cât mai curând posibil şi apoi o pace durabilă care să fie garantată internaţional”, a indicat liderul ungar, transmite agenţia EFE, potrivit Agerpres.

Cât despre aderarea Ucrainei la UE, Peter Magyar a spus tranşant că protejarea drepturilor minorităţii maghiare din Transcarpatia „este o condiţie prealabilă sine qua non” şi a subliniat că, dacă Ucraina iniţiază negocieri în vederea aderării la UE, înainte de a deschide primul capitol de negociere trebuie mai întâi să soluţioneze această problemă, inclusiv asigurarea drepturilor lingvistice pentru minoritatea maghiară.

Pentru a avansa pe aceste teme, Magyar a propus o întâlnire cu Zelenski la Bereksas, un oraş ucrainean cu o numeroasă minoritate maghiară.

Aceste declaraţii vin după o întâlnire recentă între ministrul ucrainean de externe Andrii Sîbiga şi noua şefă a diplomaţiei ungare Anita Orban, care au convenit la Kiev să înceapă consultări la nivel de experţi în următoarele zile pentru a găsi „soluţii practice şi solide” în vederea soluţionării dezacordurilor privind minorităţile, poziţie ce marchează o schimbare de ton faţă de perioada când Ungaria a fost condusă de premierul Viktor Orban.

La rândul său, premierul polonez Donald Tusk a susţinut că victoria electorală a lui Peter Magyar reprezintă „o revenire a Ungariei la standardele europene, la onestitate şi la o democraţie autentică”.

El şi-a reafirmat sprijinul pentru aderarea Ucrainei la UE, dar a subliniat la rândul său că „trebuie respectate toate regulile şi standardele stabilite, la fel cum s-a procedat cu aderarea Poloniei”.

