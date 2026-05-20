Procurorii DIICOT și polițiștii au desfășurat percheziții de amploare în șase județe din țară, într-un dosar care vizează o grupare suspectată de contrabandă cu țigări și trafic internațional de droguri de risc. Anchetatorii susțin că membrii rețelei au introdus ilegal în România milioane de țigarete provenite din Serbia și au trimis în Finlanda sute de mii de comprimate cu alprazolam.

Potrivit anchetatorilor, gruparea ar fi acționat încă din aprilie 2024, inclusiv în județul Bihor, și era specializată inițial în traficul internațional de țigări de contrabandă. Membrii rețelei ar fi adus țigaretele din Serbia, le-ar fi depozitat în diferite locații din țară, iar ulterior le-ar fi distribuit și vândut pe piața neagră din România.

În cadrul anchetei, autoritățile au indisponibilizat până în prezent aproximativ 3 milioane de țigarete de contrabandă.

Anchetatorii spun că membrii grupării aveau roluri bine stabilite în cadrul rețelei. O parte dintre suspecți s-ar fi ocupat de contactarea furnizorilor din Serbia, alții de transportul și depozitarea țigărilor, iar alți membri ar fi coordonat distribuția și vânzarea acestora.

Începând din toamna anului trecut, susțin procurorii, membrii rețelei și-ar fi extins activitatea și în zona traficului internațional de droguri de risc.

Aceștia sunt acuzați că ar fi transportat din Serbia comprimate cu alprazolam, pe care ulterior le-ar fi vândut în Finlanda. Autoritățile finlandeze au confiscat până acum aproximativ 150.000 de astfel de comprimate.

Zeci de persoane au fost ridicate și duse la audieri, care au loc la sediul central al DIICOT. Ancheta este în desfășurare.

