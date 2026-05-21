Video Alertă pe Litoral: Resturile unei drone au fost găsite pe plaja de la Eforie Nord Data actualizării: 21.05.2026 13:32 Data publicării: 21.05.2026 13:24 Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google Inquam Photos / Bogdan Buda Alertă pe litoral, după ce resturi de dronă au fost găsite pe plajă, în zona Eforie Nord. Autoritățile au început deja investigațiile, informează Digi24. Alertă în Lituania: conducerea țării, trimisă în adăposturi din cauza unei drone Un avion F-16 românesc a doborât o dronă ucraineană în Estonia. MApN: „Piloții au identificat ținta, au lansat o rachetă aer-aer” Copii bătuți și izolați în baie la o creșă din Cluj. Educatoarea a fost concediată, iar polițiștii au deschis o anchetă La un pas de accident: adolescenți pe trotinete electrice, filmați printre mașini și tramvaie. Polițiștii s-au autosesizat Primar UDMR, prins în flagrant când primea mită Vine canicula: un dom de căldură se îndreaptă spre România Băsescu: Trump nu a obținut nimic de la Xi Jinping. China și-a unit resursele cu Rusia să țină sub control agresivitatea SUA Nestle și Danone sunt acuzate că au întârziat alertarea autorităților europene privind prezența unei toxine periculoase pentru sugari Cine ar putea vorbi cu Putin în numele Europei: opțiunile luate în calcul pentru un reprezentant al UE în negocierile cu liderul rus Obiectul suspect a fost găsit pe plaja din Eforie.La fața locului au ajuns polițiștii, dar și reprezentanți ai Gărzii de Coastă. Cel mai probabil este o aripă de dronă adusă de valuri.Salvamarii sunt cei care au observat obiectul și au anunțat autoritățile. Martorii spun că obiectul a fost adus de valuri în cursul acestei dimineți. În ultimele luni, mai multe astfel de obiecte au fost găsite pe plajă, atât în Mamaia, cât și în Vama Veche iar acum în Eforie Nord.Polițiștii și angajații Gărzi de Coastă urmează să stabilească proveniența exactă a obiectului și dacă acesta prezintă vreun pericol., Editor : Sebastian Eduard Etichete: drona alerta eforie nord Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News Top Citite 1 Explicațiile unui jurat Eurovision din R. Moldova pentru votul acordat Alexandrei. Pavel... 2 Putin a anulat conferinţa de presă și a plecat din China. Ce l-a nemulțumit pe liderul de... 3 „De acum înainte, Moscova nu mai doarme niciodată”. Cum a reușit Ucraina să încline... 4 Kelemen Hunor, după negocierile eșuate de la Cotroceni: Cei care au dat jos Guvernul... 5 Prima reacție a NATO după ce un avion F-16 românesc a doborât o dronă în spaţiul aerian...