Alertă pe litoral, după ce resturi de dronă au fost găsite pe plajă, în zona Eforie Nord. Autoritățile au început deja investigațiile, informează Digi24.

Obiectul suspect a fost găsit pe plaja din Eforie.

La fața locului au ajuns polițiștii, dar și reprezentanți ai Gărzii de Coastă. Cel mai probabil este o aripă de dronă adusă de valuri.

Salvamarii sunt cei care au observat obiectul și au anunțat autoritățile. Martorii spun că obiectul a fost adus de valuri în cursul acestei dimineți.

În ultimele luni, mai multe astfel de obiecte au fost găsite pe plajă, atât în Mamaia, cât și în Vama Veche iar acum în Eforie Nord.

Polițiștii și angajații Gărzi de Coastă urmează să stabilească proveniența exactă a obiectului și dacă acesta prezintă vreun pericol.

Editor : Sebastian Eduard