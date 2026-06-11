Sentință defintivă pentru fugarul Emil Gânj, bărbatul din Mureș care și-a ucis fosta iubită. Criminalul a fost condamnat la închisoare pe viață și plata unor daune de peste 500.000 de euro.

Magistrații Tribunalului Mureș l-au condamnat în lipsă la închisoare pe viață pe Emil Gânj, iar decizia este una definitivă.

De asemenea, magistrații au mai decis ca familia victimei să primească despăgubiri în valoare de peste 500.000 euro. În plus, instanța a mai stabilit că Emil Gânj nu are voie să se apropie de familia victimei la o distanță mai mică de 100m.

Gânj este acuzat că și-a omorât fosta iubită, iar apoi a incendiat casa în care se afla cadavrul. Femeia în vârstă de 23 de ani a cerut de mai multe ori sprijinul autorităților din cauza amenințărilor și violențelor la care a fost supusă.

Imediat după crima care a avut loc în urmă cu aproape un an, bărbatul a fost dat dispărut și de atunci este de negăsit.

Editor : C.S.