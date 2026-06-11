Live TV

Video Sentință definitivă în cazul fugarului Emil Gânj: a fost condamnat la închisoare pe viață. Ce despăgubiri primește familia victimei

Data publicării:
crima mures
Foto: Captură video/Recorder

Sentință defintivă pentru fugarul Emil Gânj, bărbatul din Mureș care și-a ucis fosta iubită. Criminalul a fost condamnat la închisoare pe viață și plata unor daune de peste 500.000 de euro. 

Magistrații Tribunalului Mureș l-au condamnat în lipsă la închisoare pe viață pe Emil Gânj, iar decizia este una definitivă.

De asemenea, magistrații au mai decis ca familia victimei să primească despăgubiri în valoare de peste 500.000 euro. În plus, instanța a mai stabilit că Emil Gânj nu are voie să se apropie de familia victimei la o distanță mai mică de 100m.

Gânj este acuzat că și-a omorât fosta iubită, iar apoi a incendiat casa în care se afla cadavrul. Femeia în vârstă de 23 de ani a cerut de mai multe ori sprijinul autorităților din cauza amenințărilor și violențelor la care a fost supusă.

Imediat după crima care a avut loc în urmă cu aproape un an, bărbatul a fost dat dispărut și de atunci este de negăsit.

Editor : C.S.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
eugen tomac nicusor dan cotroceni
1
Kelemen Hunor: Avea dreptate Nicușor Dan când a venit cu Eugen Tomac. Partidele nu au...
Foto: Maria Zaharova, purtătoarea de cuvânt a Ministerului de Externe al Federației Ruse
2
Maria Zaharova: „Dacă R. Moldova va fi inclusă în România, va înceta să mai existe”. Ce...
INSTANT_COTROCENI_DAN_RUTTE_NAWROCKI_30_INQUAM_Photos_Octav_Ganea-scaled
3
Planul B de guvernare. Ce nume de premier ia în calcul Nicușor Dan dacă Executivul condus...
Heorhii Tikhîi
4
Prima reacție a Ucrainei după ce Bulgaria a anunțat sistarea asistenței militare către...
explzoie drona port constanta
5
Răspunsul NATO la cererea României privind întărirea apărării la Marea Neagră după...
Simona Halep, surprinsă alături de noul iubit! Cine este milionarul cu 24 de ani mai în vârstă decât ea
Digi Sport
Simona Halep, surprinsă alături de noul iubit! Cine este milionarul cu 24 de ani mai în vârstă decât ea
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
emil ganj
Fugarul Emil Gânj a fost condamnat în lipsă la închisoare pe viață, după ce și-a omorât și incendiat fosta parteneră
WEB killerul escortelor Sursa TVL 150526_00398
Procurorii italieni cer închisoare pe viaţă pentru românul acuzat că a ucis două escorte. Bărbatul este judecat după legea femicidului
emil ganj
Fratele lui Emil Gânj, bărbatul care şi-a ucis fosta parteneră şi i-a dat foc, e acuzat că ameninţă familia victimei
masina de politie
„Brutalitate excepțională”. Patron condamnat la închisoare pe viață după ce a ucis o angajată gravidă cu drujba
momentul crimei din Mureș.
Alertă în Mureș: Emil Gânj, care și-ar fi ucis și apoi incendiat iubita, ar fi fost văzut din nou. El este căutat de peste nouă luni
Recomandările redacţiei
ilie bolojan alaturi de logo pnl
PNL nu susține Guvernul Tomac. Vot în unanimitate în ședința BPN
pfizer
A venit nota de plată în procesul vaccinurilor COVID-19 de la Pfizer...
ilie bolojan
Mesajul lui Ilie Bolojan pentru Nicușor Dan: Era mai bine dacă făcea...
nicusor dan face declaratii la palatul cotroceni
Un lider PNL acuză că Nicusor Dan a avut un discurs „profund fascist”...
Ultimele știri
Pete Hegseth crede că deţinuţii care au mai rămas la Guantanamo meritau să fie executaţi
Președintele polonez va participa la spectacolul UFC organizat pe peluza Casei Albe, cu ocazia împlinirii a 80 de ani ai lui Trump
„Babicul de Buzău” a fost înregistrat oficial la nivel european ca produs cu Indicație Geografică Protejată
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Dezvăluiri după 30 de ani. De ce s-au întâlnit prințesa Diana și JFK Jr. într-un hotel din New York: „Un joc...
Cancan
Fiica milionarului sinucigaș de la Hexipharma, bătută și sechestrată de un cântăreț celebru! Scene de coșmar...
Fanatik.ro
Ce diferență uriașă de vârstă există între Simona Halep și noul său iubit, Dorin Mateiu. Milionarul e mult...
editiadedimineata.ro
Doi bărbați români au fost găsiți vinovați de înjunghierea unui jurnalist la Londra, la ordinul Iranului
Fanatik.ro
Destinul stadioanelor Generaţiei de Aur. Ce s-a ales de arenele pe care România a scris istorie la CM 1994
Adevărul
„Situația din Crimeea ajunge și la noi”. Mesaje de panică privind lipsa de combustibil puse de ruși pe...
Playtech
Poți conduce dacă ai diabet? Situațiile în care dreptul de a conduce poate fi restricționat și ce spune legea...
Digi FM
Reacție dură în online: De ce speră Dan Negru ca acest Campionat Mondial să fie un eșec total
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
A ”rupt” tăcerea: ”Duc lipsă constant”. Au divorțat după 25 de ani și 3 copii
Pro FM
"Sirena apelor" în oaza ei de relaxare. Delia, în costum de baie, cu perucă verde, la piscina de pe terasa...
Film Now
Top 10 filme despre fotbal și fotbaliști. Cele mai bune producții de văzut în timpul Cupei Mondiale. TRAILERE
Adevarul
Controversele din jurul noii grile de salarizare reapar în spațiul public. Cât ar putea ajunge salariile...
Newsweek
Anunț de la Casa de Pensii așteptat de 2.500.000 pensionari. „Am trimis banii”. Când intră pensia pe card?
Digi FM
Cine e milionarul de 58 de ani cu care a fost pozată Simona Halep în Mykonos. În ultimul timp s-a vorbit tot...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Apa alcalină, noul "elixir al sănătății" promovat de vedete. Ce spun medicii despre beneficiile reale și...
Digi Animal World
De ce se linge pisica imediat după ce o mângâi? Motivul real este diferit de ceea ce crezi
Film Now
N-a mai vrut să audă de Hollywood ani întregi, dar a revenit în forță. Cum arată Joan, sora lui John Cusack...
UTV
Fiica Angelinei Jolie și a lui Brad Pitt renunță la numele Pitt. Zahara este al treilea copil care face acest...