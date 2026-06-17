Horațiu Potra a ieșit din închisoare. Șeful mercenarilor lui Călin Georgescu va sta în arest la domiciliu în urma deciziei judecătorilor Înaltei Curți. La ieșirea din arest, Potra a mulțumit judecătorilor și a spus că nu a făcut niciun denunț împotriva fostului candidat la președinție.

Întrebat dacă a facut vreun denunț în ceea ce-l privește pe Călin Georgescu, Potra a răspuns: „Nu facem niciun denunț, nu ne ocupăm noi cu așa ceva”.

După ce a urcat în mașina care urmează să-l ducă la locuința din Mediaș, acolo unde va sta în arest la domiciliu, Potra a spus: „Mulțumim judecătorilor corecți, dacă nu azi, nici mâine, într-o zi se va afla cine a anulat alegerile din România”.

El nu a răspuns la alte întrebări din partea jurnaliștilor.

Horațiu Potra este cercetat alături de Călin Georgescu în dosarul tentativei de lovitură de stat din decembrie 2024.

Inițial, Curtea de Apel București a decis că Potra trebuie să rămână în arest preventiv, însă decizia a fost întoarsă de Înalta Curte de Casație și Justiție.

Horațiu Potra se află în arest preventiv încă din noiembrie 2025, când a fost adus din Dubai.

Potra, Călin Georgescu și ceilalți mercenari inculpați în dosarul tentativei de lovitură de stat din decembrie 2024 urmează să afle vineri dacă va începe judecată în acest dosar. Înalta Curte de Casație și Justiție a amânat de trei ori o decizie în acest dosar.

Editor : M.B.