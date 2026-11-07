Argumentele care i-au făcut pe judecătorii Curții de Apel să prelungească arestul preventiv față de Călin Georgescu (motivare)

Judecătorii Curții de Apel București subliniază, în motivarea prin care au decis prelungirea arestului preventiv față de Călin Georgescu, în dosarul în care este acuzat că ar fi înșelat un om de afaceri cu peste un milion de euro, că probele strânse de procurorii DIICOT sunt credibile, că există un risc real ca fostul candidat la alegerile prezidențiale să se sustragă urmăririi penale și că punerea acestuia în libertate ar presupune un risc real pentru ordinea publică.

În primul rând, judecătorii Curții de Apel București subliniază, încă o dată, că există „suspiciunea rezonabilă” că Ionel Rusen și Călin Georgescu au săvârșit infracțiunile de care sunt acuzați, în modalitatea descrisă de procurorii DIICOT.

„Completul de drepturi și libertăți reține că (...) s-a stabilit cu autoritate de lucru judecat că mijloacele de probă aflate la dosarul cauzei au puterea de a convinge un observator obiectiv și imparțial că inculpații ar fi săvârșit faptele cu privire la care s-a dispus punerea în mișcare a acțiunii penale față de aceștia”, se arată în motivarea judecătorilor de la Curtea de Apel București.

Aceștia continuă și arată că „probatoriul actual al cauzei este credibil și oferă în continuare motive pertinente, suficiente și serioase de a crede în implicarea inculpaților în comiterea infracțiunilor pentru care s-a pus în mișcare acțiunea penală împotriva lor”.

Judecătorii Curții de Apel București consideră că argumentele avocaților lui Ionel Rusen și Călin Georgescu „nu sunt suficiente pentru lăsarea acestora în libertate, precum și lipsa antecedentelor penale nu sunt suficiente pentru lăsarea acestora în libertate”.

Risc de a fugi din țară

Aceștia mai arată, invocând planurile lui Călin Georgescu de a fugi în Italia și a cere azil politic (detalii, aici), că „riscul de sustragere de la urmărirea penală și de influențare a bunei desfășurări a procesului penal are caracter actual”.

În același timp, magistrații au subliniat că perioada de timp de 30 de zile pentru care s-a dispus prelungirea arestării preventive este proporțională și necesară, în condițiile în care punerea în libertate a lui Călin Georgescu și Ionel Rusen ar reprezenta un pericol pentru ordinea publică.

„Curtea apreciază că se impune privarea de libertate a inculpaților Georgescu Călin și Rusen Ionel, în raport de circumstanţele comiterii faptelor și de valoarea estimată a prejudiciului și consideră că starea de pericol pe care lăsarea în libertate a inculpaților o prezintă pentru ordinea publică, precum şi materializarea riscului ca inculpații să săvârşească alte fapte de natură penală pot fi înlăturate numai prin dispunerea celei mai severe măsuri preventive”, potrivit judecătorilor Curții de Apel București.

Pentru a înțelege acuzațiile aduse de DIICOT în acest dosar, reluăm următoarele articole scrise de Digi24.ro pe această temă, începând cu cel care a arătat, în exclusivitate, existența plângerii penale care a dus la arestarea preventivă a lui Călin Georgescu:

Editor : M.G.