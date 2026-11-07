Live TV

Video Cristela Georgescu a postat din nou pe pagina fostului candidat, aflat în arest. Ce acuzații aduce soția lui Călin Georgescu

Data actualizării: Data publicării:
Cristela Georgescu paraseste sediul DIICOT, marti, 6 octombrie 2026
Cristela Georgescu paraseste sediul DIICOT, marti, 6 octombrie 2026. Foto: Inquam Photos / Ovidiu Micsik
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google

Cristela Georgescu, soția fostului candidat la președinție Călin Georgescu, în prezent aflat în arest, într-un dosar de înșelăciune, acuză că presa află înaintea ei și a soțului său date din dosar. Ea a postat un nou mesaj video pe pagina de Facebook a lui Călin Georgescu, în care se plânge că sunt tratați nedrept.

Mesajul video, despre care Cristela Georgescu afirmă că a fost înregistrat vineri, 6 noiembrie, a fost postat pe Facebook în dimineața zilei de sâmbătă, 7 noiembrie.

„În România așa-zis democratică, un stat care se pretinde stat de drept, motivarea Curții de Apel București în ceea ce privește cele 30 de zile suplimentare de arest preventiv este deja comentată public peste tot, în timp ce apărarea, avocații noștri, nu au primit încă documentul în mod oficial. Am denunțat personal această situație încă din timpul percheziției”, a afirmat Cristela Georgescu în clipul postat pe pagina lui Călin Georgescu.

 

Ea vorbește despre Călin Georgescu ca fiind „deținut politic” și susține că „date confidențiale” din dosar devin publice, periclitând prezumția de nevinovăție a acuzatului.

Judecătorii Curții de Apel București subliniază, în motivarea prin care au decis prelungirea arestului preventiv față de Călin Georgescu, în dosarul în care este acuzat că ar fi înșelat un om de afaceri cu peste un milion de euro, că probele strânse de procurorii DIICOT sunt credibile, că există un risc real ca fostul candidat la alegerile prezidențiale să se sustragă urmăririi penale și că punerea acestuia în libertate ar presupune un risc real pentru ordinea publică. 

„Completul de drepturi și libertăți reține că (...) s-a stabilit cu autoritate de lucru judecat că mijloacele de probă aflate la dosarul cauzei au puterea de a convinge un observator obiectiv și imparțial că inculpații ar fi săvârșit faptele cu privire la care s-a dispus punerea în mișcare a acțiunii penale față de aceștia”, se arată în motivarea judecătorilor de la Curtea de Apel București.

Aceștia continuă și arată că „probatoriul actual al cauzei este credibil și oferă în continuare motive pertinente, suficiente și serioase de a crede în implicarea inculpaților în comiterea infracțiunilor pentru care s-a pus în mișcare acțiunea penală împotriva lor”.

Judecătorii Curții de Apel București consideră că argumentele avocaților lui Ionel Rusen și Călin Georgescu „nu sunt suficiente pentru lăsarea acestora în libertate, precum și lipsa antecedentelor penale nu sunt suficiente pentru lăsarea acestora în libertate”.

Editor : B.P.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
marco rubio
1
Secretarul de Stat Marco Rubio ia în considerare demisia. El ar fi discutat chestiunea cu...
Elon Musk
2
Democrații pregătesc o anchetă împotriva lui Musk în legătură cu restricțiile impuse...
giurgiu
3
Vasluiul nu mai este cea mai săracă zonă a țării. Ce județ i-a luat locul
Talon de pensie. Inquam Photos Octav Ganea
4
Cum explică șefa Casei de Pensii informația că 2,2 milioane de pensii ar fi fost...
Harmeet Dhillon
5
Prima demisie de la Departamentul Justiției, în urma alegerilor din SUA: controversata...
Gigi Becali și-a schimbat complet viața
Digi Sport
Gigi Becali și-a schimbat complet viața
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Calin Georgescu Trial at the Bucharest Court of Appeal, Romania - 17 Nov 2025
Argumentele care i-au făcut pe judecătorii Curții de Apel să prelungească arestul preventiv față de Călin Georgescu (motivare)
2026-09-22-4096
S-a clarificat misterul: Cine scrie postările lui Călin Georgescu din arest. Fostul candidat a trimis un nou mesaj pentru fanii săi
crin antonescu in sudioul digi24
Crin Antonescu, comparație bizară: „Georgescu e dus precum Horea, Cloşca şi Crişan, în fiecare zi, într-un camion, cu cătuşe”
edl-iesire-georgescu_00133
Călin Georgescu vrea din nou să scape de arestul preventiv. Decizia Tribunalului București a fost amânată
explozie puternica bloc in bucuresti, pereti cazuti de la etaj
Patru angajați și două companii, inclusiv Distrigaz, au fost trimiși în judecată în dosarul exploziei din Rahova
Recomandările redacţiei
Centrala nucleară de la Cernavodă.
Premierul și ministrul Energiei, vizită la Centrala Nucleară...
tanczos barna face declaratii
Tanczos Barna, despre acuzațiile PSD: Nu există nicio gaură în buget...
US President Donald J. Trump sign an executive order in the Oval Office
Planul „mare și frumos” al lui Trump privind securitatea europeană nu...
Petrișor Peiu.
Petrişor Peiu: „Politica noastră externă este parcă desprinsă din...
Ultimele știri
Femeie înjunghiată în plină zi de soț pe o stradă din Caracal. Agresorul este un cadru militar
Agenții Secret Service au reținut lângă Casa Albă un bărbat înarmat, care amenința că-l ucide pe Trump
Tanczos Barna: Lumea se schimbă. Încep să am speranțe că UDMR poate să dea un președinte în România
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
5 zodii care se simt epuizate în această perioadă. Ce se întâmplă, de fapt, în viața lor
Cancan
'Nostradamus al Americii', profeție ÎNGRIJORĂTOARE pentru 2028: 'Al 3-lea Antihrist va fi nimicit'
Fanatik.ro
FCSB – Corvinul, echipa de start a lui Reghecampf: Drăguș, titular! Ce se întâmplă cu Boutoutaou. Exclusiv
editiadedimineata.ro
UNESCO: 189 de jurnaliști, uciși în 2024 și 2025. 86% dintre crime rămân nepedepsite
Fanatik.ro
Cum a devenit Sorana Cîrstea apropiată de Dan Șucu și Rapid!
Adevărul
Un străin mutat în Cluj-Napoca a ajuns într-un „război” culinar cu o bunicuță, vecina sa
Digieconomic
Impozitarea proprietăților la valoarea de piață nu va fi introdusă în 2027. Anunțul ministrului Finanțelor
Digi FM
În acest apartament imagina crimele. Fosta locuință a Agathei Christie este scoasă la vânzare pentru o sumă...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Gică Hagi a anunțat lotul pentru meciurile cu Polonia și Bosnia & Herțegovina: cinci noutăți din partea...
Pro FM
Gina Pistol a dat din casă! Ce obicei al lui Smiley o scoate din sărite după aproape 10 ani împreună: „Nu ne...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
„Este atât de frumoasă!” Fiica lui Matt Damon a strălucit la brațul tatălui ei, la o gală de modă. Imaginile...
Adevarul
Noi detalii în cazul camerelor ascunse în prizele unei cabane din Sibiu, descoperite de o creatoare de...
Newsweek
Vârsta de pensionare trebuie să crească pentru că speranța de viață e mai mare. Prevederea, în legea pensiilor
Digi FM
Rică Răducanu, dezvăluiri la 80 de ani despre pensie și banii pierduți de-a lungul vieții. De ce soția este...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
De ce sacrificau incașii copii pe vârfurile munților și ce pățeau aceștia înainte de moarte. Descoperire...
Digi Animal World
Aligatorii umbla relaxați pe străzi în Florida. Oamenii sunt terifiați: „Îmi e frica să-mi scot câinele afară”
Film Now
Cum arată azi actrița din „Matilda”. Mara Wilson, alături de „unchiul Danny” la 30 de ani de la lansarea...
UTV
Bianca Censori a întors toate privirile la revenirea lui Kanye West în lumea modei. Apariție rară alături de...