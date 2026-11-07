Cristela Georgescu, soția fostului candidat la președinție Călin Georgescu, în prezent aflat în arest, într-un dosar de înșelăciune, acuză că presa află înaintea ei și a soțului său date din dosar. Ea a postat un nou mesaj video pe pagina de Facebook a lui Călin Georgescu, în care se plânge că sunt tratați nedrept.

Mesajul video, despre care Cristela Georgescu afirmă că a fost înregistrat vineri, 6 noiembrie, a fost postat pe Facebook în dimineața zilei de sâmbătă, 7 noiembrie.

„În România așa-zis democratică, un stat care se pretinde stat de drept, motivarea Curții de Apel București în ceea ce privește cele 30 de zile suplimentare de arest preventiv este deja comentată public peste tot, în timp ce apărarea, avocații noștri, nu au primit încă documentul în mod oficial. Am denunțat personal această situație încă din timpul percheziției”, a afirmat Cristela Georgescu în clipul postat pe pagina lui Călin Georgescu.

Ea vorbește despre Călin Georgescu ca fiind „deținut politic” și susține că „date confidențiale” din dosar devin publice, periclitând prezumția de nevinovăție a acuzatului.

Judecătorii Curții de Apel București subliniază, în motivarea prin care au decis prelungirea arestului preventiv față de Călin Georgescu, în dosarul în care este acuzat că ar fi înșelat un om de afaceri cu peste un milion de euro, că probele strânse de procurorii DIICOT sunt credibile, că există un risc real ca fostul candidat la alegerile prezidențiale să se sustragă urmăririi penale și că punerea acestuia în libertate ar presupune un risc real pentru ordinea publică.

„Completul de drepturi și libertăți reține că (...) s-a stabilit cu autoritate de lucru judecat că mijloacele de probă aflate la dosarul cauzei au puterea de a convinge un observator obiectiv și imparțial că inculpații ar fi săvârșit faptele cu privire la care s-a dispus punerea în mișcare a acțiunii penale față de aceștia”, se arată în motivarea judecătorilor de la Curtea de Apel București.

Aceștia continuă și arată că „probatoriul actual al cauzei este credibil și oferă în continuare motive pertinente, suficiente și serioase de a crede în implicarea inculpaților în comiterea infracțiunilor pentru care s-a pus în mișcare acțiunea penală împotriva lor”.

Judecătorii Curții de Apel București consideră că argumentele avocaților lui Ionel Rusen și Călin Georgescu „nu sunt suficiente pentru lăsarea acestora în libertate, precum și lipsa antecedentelor penale nu sunt suficiente pentru lăsarea acestora în libertate”.

Editor : B.P.