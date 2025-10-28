Consiliul Concurenței a luat în vizor mai multe lanțuri de magazine, pe care le suspectează că se comportă autoritar cu producătorii sau furnizorii de lapte și lactate. Autoritatea a făcut inspecție la şase retaileri, pentru a căuta documente - care să confirme sau să infirme - practici ilegale, anunță Digi24.

Șase supermarketuri au fost vizate în această anchetă.

Experții susțin că marile lanțuri nu respectă termenele de plată pentru mărfuri perisabile și obligă furnizorii să plătească pentru listarea produselor.

„Indiciile preliminare identificate diferă de la un retailer la altul și vizează, printre altele, posibile practici precum nerespectarea termenelor de plată pentru produse perisabile, impunerea unor termene de reziliere sau delistare mai scurte decât cele stabilite de lege, aplicarea cumulativă de remize și risturne ce pot depăși plafonul de 20% stabilit de lege, întârzierea recepției și aîntocmirii documentelor de recepție a produselor alimentare, impunerea furnizorilor unor plăți pentru listarea produselor, posibilității de delistare în scopul de a pune presiune sau de a exercita represalii comerciale pentru acceptarea unor clauze contractuale defavorabile”, arată instituția.

„Considerăm că se impune nu doar analiza pe o singură verigă, ci pe întreaga filieră, pentru a vedea toate verigile implicate. (...) Pe întreaga filieră sunt niște discrepanțe: vorbim despre o volatilitate a prețurilor, de o capacitate extrem de redusă a fermierilor de a negocia, iar toate acestea conduc la absorbția presiunii. Indiferent câte subvenții vom primi din partea statului român sau a Comisiei Europene, toate acestea, ulterior, vor fi absorbite pe filieră de către ceilalți jucători”, a reclamat Ionuț Lupu, directorul unei asociații pentru fermieri, în cadrul unei intervenții pentru Digi24.

Legea nr. 81/2022 privind practicile comerciale neloiale în lanțul de aprovizionare agricol și alimentar transpune în legislația națională Directiva (UE) 2019/633 și are ca scop prevenirea și sancționarea practicilor comerciale neloiale în relațiile dintre comercianți și furnizorii de produse agricole și alimentare.

Dacă se va stabili că au încălcat legea, companiile implicate riscă o amendă de până la 600 de mii lei sau de 1% din cifra de afaceri.

Editor : C.A.