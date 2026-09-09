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Amendă uriașă pentru o companie, după ce un angajat a șters aplicația WhatsApp în timpul unui control al Consiliului Concurenței

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Foto: Profimedia
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O companie din România a fost amendată cu aproape un milion de euro, după ce un angajat a șters aplicația WhatsApp de pe telefonul de serviciu chiar în timpul unui control al Consiliului Concurenței.

Controlul Consiliului Concurenței a fost inopinat, și chiar în timp ce inspectorii erau la sediul companiei, un angajat a dezinstalat aplicația de pe un telefon folosit în scop profesional, relatează Ioana Ciurlea, jurnalist Digi24.

Consiliul a considerat că astfel a blocat accesul inspectorilor la informații care ar fi putut fi relevante pentru investigație. Iar legea este clară în astfel de situații: companiile care refuză să coopereze sau care obstrucționează o inspecție inopinată riscă amenzi între 0,5% și 1% din cifra de afaceri totală din anul financiar anterior.

Aici, amenda stabilită a fost de aproximativ 5 milioane de lei, echivalentul a un milion de euro. Controlul a avut loc între 28 și 30 iulie, la sediul acestei companii și la alte 10 firme, distribuitori sau revânzători de pe piața echipamentelor medicale.

Controalele de acest tip sunt autorizate în prealabil de Curtea de Apel București, iar simplul fapt că au avut loc nu înseamnă că firmele sunt automat vinovate de practici anticoncurențiale.

Editor : Liviu Cojan

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