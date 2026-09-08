Buşoi: Urmărim ce se întâmplă pe piaţa carburanţilor, ca să ne asigurăm că nu vorbim despre situaţii în care se speculează

Preţurile se menţin ridicate, atât în ceea ce priveşte barilul de petrol, cât şi în privinţa indicelui Platts pentru produsele finale, dar urmărim, alături de ANAF, Consiliul Concurenţei şi ANPC, tot ceea ce se întâmplă în piaţă, ca să ne asigurăm că vorbim de comportamente corecte şi nu de situaţii în care se speculează, a declarat, marţi, la finalul şedinţei Comandamentului Energetic de la sediul Transelectrica, secretarul de stat în Ministerul Energiei, Cristian Buşoi.

„În ceea ce priveşte carburanţii, sigur că şi aici situaţia se anunţă a fi una dificilă şi uşor greu de prognozat, pentru că, dacă pe electricitate şi pe gaz natural mai avem unele marje, dar depindem de preţurile europene, de piaţa europeană, în ceea ce priveşte carburanţii, aici marja noastră este cu atât mai mică, pentru că, în ceea ce priveşte producţia de petrol internă, se asigură doar o mică parte din funcţionarea rafinăriei OMV Petrom. În rest, Petromidia funcţionează cu petrol din import şi, în plus, faţă de ce producem în România, pe partea de motorină avem nevoie de cantităţi importante de import. Preţurile se menţin ridicate, atât în ceea ce priveşte barilul, cât şi în ceea ce priveşte indicele Platts al produselor finale (preţul de referinţă internaţional pentru produsele petroliere rafinate - benzină şi motorină, n.r.). Urmărim, alături de ANAF, Consiliul Concurenţei şi ANPC, tot ceea ce se întâmplă în piaţă, ca să ne asigurăm că vorbim de comportamente corecte, că vorbim de situaţii în care nu se speculează aceste preţuri mari şi aceste fluctuaţii care sunt la nivel internaţional. Ministerul de Finanţe a implementat acea prevedere legislativă care obligă la o reducere a accizei. Iniţial a fost 20%, apoi s-a atins nivelul maxim de 25%”, a afirmat Buşoi, potrivit Agerpres.

Oficialul din Ministerul Energiei a admis că efectul acestor măsuri „este unul mic, în ceea ce priveşte preţul final”.

„Efectul este, într-adevăr, unul mic în ceea ce priveşte preţul final, dar evident generează o anumită scădere a veniturilor, fără să pună în pericol prognozele. În ceea ce priveşte prognozarea veniturilor ANAF, ele erau făcute la o anumită cotaţie şi atunci de asta s-a şi găsit această soluţie, fără să punem în pericol veniturile bugetare deja prognozate. Nu ştiu dacă Ministerul de Finanţe a luat în discuţie vreo extindere şi la benzină. Sunt unele propuneri în spaţiul public legate de un sprijin dedicat către agricultori şi transportatori. Oricum, Guvernul României nu poate recurge la Ordonanţe de Urgenţă. Pot fi iniţiative parlamentare în regim de urgenţă. Nu avem cunoştinţă despre o astfel de iniţiativă în Parlamentul României. Sesiunea parlamentară de toamnă tocmai a reînceput. Dacă vor fi astfel de iniţiative, Ministerul Energiei va participa la fundamentarea unui punct de vedere şi la unele sugestii pentru Parlamentul României”, a susţinut Cristian Buşoi.

Reprezentanţii autorităţilor din sectorul energiei s-au reunit marţi, la sediul Transelectrica, în cadrul şedinţei Comandamentului Energetic.

Editor : Liviu Cojan