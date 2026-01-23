Live TV

Mii de kilometri de garduri electrice vor fi instalate în localităţile din România unde urşii fac probleme. Anunțul Dianei Buzoianu

urs langa un gard electric
Foto: Facebook/Ministerul Mediului

Mii de kilometri de garduri electrice vor fi instalate în România pentru a limita situaţiile în care oamenii ajung în conflict cu animalele sălbatice, potrivit Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor (MMAP). Ministra Mediului, Diana Buzoianu, a afirmat că acest program „reprezintă un instrument de prevenţie”. 

„Am promis un pachet de măsuri echilibrate pentru gestionarea conflictelor om-urs şi iată că livrăm promisiunile făcute! Acest program reprezintă un instrument de prevenţie, pentru că noi urmărim reducerea situaţiilor în care oamenii ajung în conflict cu animalele sălbatice, mai ales în comunităţile unde incidentele cu ursul brun sunt frecvente. Aprobarea acestei finanţări se alătură activităţilor derulate de Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor în cadrul Proiectului Implementarea Planului naţional de acţiune pentru conservarea populaţiei de urs brun din România.

Gardurile electrice reduc semnificativ riscul de atacuri şi pagube, fără a răni animalele şi fără a le altera comportamentul natural. Protejează gospodării, stupine, exploataţii agricole, dar şi traseele naturale ale animalelor. Datele din teren arată clar: acolo unde prevenim, conflictele scad. Iar asta înseamnă mai multă siguranţă pentru oameni şi mai mult respect pentru natură", a declarat ministra Mediului, Diana Buzoianu, într-o postare publicată, vineri, pe pagina de Facebook a ministerului de resort.

Programul se completează cu măsurile din proiectul „Implementarea Planului naţional de acţiune pentru conservarea populaţiei de urs brun din România".

Administraţia Fondului pentru Mediu (AFM) a a anunţat, anterior, într-un comunicat, că a aprobat o finanţare de aproape 24,9 milioane de lei cu scopul reducerii conflictelor dintre oameni şi animalele sălbatice, în cadrul Programului privind protecţia speciilor de faună sălbatică.

Prin acest program se consolidează o abordare responsabilă, bazată pe prevenţie, soluţii tehnologice şi respect pentru natură, care susţine siguranţa comunităţilor şi protejarea biodiversităţii pe termen lung, a transmis instituţia.

Datele oficiale arată că, până în prezent, în cadrul acestui program, au fost aprobate dosare pentru 1.635 de beneficiari. 

