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Diana Buzoianu atacă direcțiile silvice „putred de corupte” din Romsilva: exemplul Pădurii Băneasa care trebuia protejată de DS Ilfov

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ecuson romsilva
Foto: Inquam Photos / George Călin
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Ministrul interimar al Mediului, Diana Buzoianu, denunţă „ilegalităţile” comise de direcţii silvice „putred de corupte” din cadrul Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva, dând exemplul Direcţiei Silvice Ilfov, şi afirmă că procesele „în care e clar că o ilegalitate a avut loc” se pierd „cu complicitatea autorităţilor”. Buzoianu arată că, în cazul drumului de acces prin Pădurea Băneasa, deschis prin decizie a Curţii de Apel Bucureşti până la judecata pe fond, Romsilva „a mimat că apără pădurile în instanţe, dar a făcut fix pe dos în procese”. „Am descoperit zilele acestea cum domnul Răduţă (Cezar Mihail Răduţă, directorul DS Ilfov, n.r.) a acţionat în instanţă împotriva intereselor Romsilva, reprezentând fix Direcţia Silvică Ilfov. (...) Niciodată această instituţie nu se va face bine tot cu aceiaşi oameni la conducere, ţinuţi în braţe politic de decenii”, mai spune ministrul Mediului.

„Cum arată Direcţii Silvice putred de corupte. M-am întrebat ani de zile cum se pierd procese în care e clar că o ilegalitate a avut loc. Răspunsul e simplu: cu complicitatea autorităţilor. În cazul drumului din Băneasa: cu o Romsilva care mimează că apără pădurile în instanţe, dar face fix pe dos în procese. Am descoperit zilele acestea cum domnul Răduţă (n. red. - Cezar Mihail Răduţă, directorul DS Ilfov) a acţionat în instanţă împotriva intereselor Romsilva, reprezentând fix Direcţia Silvică Ilfov. Dar să o luăm de la început”, afirmă ministrul interimar al Mediului, Apelor şi Pădurilor, Diana Buzoianu, într-o postare pe pagina sa de Facebook.

Ea spune că a analizat hotărârea de la Tribunalul Bucureşti cu privire la drumul de acces prin pădurea Băneasa, ca să vadă ce ar fi putut invoca părţile şi ce a dus la decizia Curţii de Apel Bucureşti de a obliga Romsilva să deschidă drumul prin pădurea Băneasa până la judecata pe fond.

„O să zic de la început: consider că locuitorii din Greenfield au nevoie de încă un drum. De drumul promis de dezvoltator (care nu s-ar fi apucat real niciodată de acest drum cât timp ştia că poate încălca legea cu drumul prin pădure. acum e în lucru). Aceasta e soluţia legală. Direcţia Silvică Ilfov, prin domnul Răduţă, a ales varianta ilegală. După o modificare magică a amenajamentului silvic care a trecut acel drum, cu nerespectarea legii, ca fiind drum forestier, domnul Răduţă, Directorul Direcţiei Silvice Ilfov, a semnat rapid un contract şi a dat drumul la acces pe un drum unde ştia că nu se poate circula legal. Evident, dezvoltatorului îi explodează preţurile la apartamente. Drumul iniţial, care era obligaţia lui de realizat, e blocat pentru ani de zile”, explică ministrul interimar al Mediului.

Buzoianu aminteşte că, în 2025, a fost trimis Corpul de Control al Ministerului Mediului pentru a vedea ce s-a întâmplat acolo, fiind scoase „ilegalităţi după ilegalităţi”.

„Romsilva iese şi spune că a reziliat contractul. Dezvoltatorul se apucă, brusc, după ani de zile, de drumul promis. Apoi ajungem în instanţă. La Tribunalul Bucureşti se cere suspendarea rezilierii contractului. Judecătorii decid că nu vor suspenda rezilierea contractului. În recurs, însă, Curtea de Apel setează definitiv decizia că drumul va fi redeschis până la momentul în care se judecă pe fond procesul, dar nu mai târziu de septembrie 2028”, precizează ministrul Mediului.

Buzoianu afirmă că, atunci când a vrut să vadă cum şi-a susţinut punctul de vedere Romsilva, a descoperit că, „în hârtii oficiale, Direcţia Silvică Ilfov, cu Răduţă în frunte, zice chiar că ea nu e de acord cu denunţarea contractului”. „Direcţia Silvică Ilfov, deşi legal citată, nu a formulat întâmpinare”, adaugă aceeaşi sursă.

Ministrul Mediului ataşează în postare definiţia abuzului în serviciu: „Fapta funcţionarului public care, în exercitarea atribuţiilor de serviciu, nu îndeplineşte un act prevăzut de o lege, o ordonanţă a Guvernului, o ordonanţă de urgenţă a Guvernului sau de un alt act normativ care, la data adoptării, avea putere de lege ori îl îndeplineşte cu încălcarea unei dispoziţii cuprinse într-un astfel de act normativ, cauzând astfel o pagubă ori o vătămare a drepturilor sau intereselor legitime ale unei persoane fizice sau ale unei persoane juridice, se pedepseşte cu închisoarea de la 2 la 7 ani şi interzicerea exercitării dreptului de a ocupa o funcţie publică.”

„Evident, Directorul General al Romsilva, singurul care poate lua măsuri împotriva directorilor direcţiilor silvice, nu acţionează în niciun fel. Că doar, domnul Răduţă, e un om de-al casei Romsilva de ani buni. Vă povestesc toate acestea ca să înţelegem de ce niciodată această instituţie nu se va face bine tot cu aceiaşi oameni la conducere, ţinuţi în braţe politic de decenii. Când am pornit reorganizarea Romsilva mi-am asumat că răduţii Romsilvei nu mai pot trece peste lege ca să îşi protejeze lor interesele proprii. De-aia sunt aşa supăraţi. Noi mergem înainte şi vom folosi toate instrumentele legale ca să apărăm dreptatea”, încheie Diana Buzoianu.

Editor : B.E.

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