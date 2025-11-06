Ministrul Apărării vine azi la Digi24 de la ora 21:00

Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, vine azi la Digi24 să discute despre situația de securitate a României în contextul retragerii parțiale a trupelor americane. Ce pregătiri face România ca să fie bine apărată în contextul unui atac? E una dintre întrebările la care va răspunde oficialul, de la ora 21:00, la Jurnalul de Seară.

Secretarul general al NATO dă asigurări la București că România fi apărată de statele Alianței în cazul oricărei agresiuni. O declarație menită să liniștească spiritele după anunțul SUA că aproape jumătate dintre militarii americani din România se vor întoarce la bază în câteva săptămâni. Cum funcționează apărarea aliată în cazul României, la nevoie? Ce trupe străine mai sunt aici? Ce fel de arme cumpărăm ca să descurajăm orice agresor? Ce alianțe la Marea Neagră se pot întări în noul context de securitate? Se poate apăra Europa, în cazul unui atac, fără un sprijin imediat din partea aliaților americani?

Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu va răspunde întrebărilor lui Cosmin Prelipceanu, de la ora 21:00.

