Israelul afirmă că a lovit un centru „secret” de dezvoltare a armelor nucleare în Iran

Data publicării:
Teheran
Foto: Profimedia

Armata israeliană a declarat marţi că a lovit un complex subteran „secret” pe care, potrivit afirmaţiilor sale, oamenii de ştiinţă iranieni îl foloseau pentru a dezvolta „capacităţile necesare” pentru arme nucleare.

Oamenii de ştiinţă au început să folosească complexul „Minzadehei” din nord-estul Teheranului după ce Israelul a avariat instalaţii nucleare iraniene cheie în timpul operaţiunii „Rising Lion” din iunie, a declarat armata israeliană (IDF), scrie News.ro care preia CNN.

„Serviciile de informaţii ale IDF au continuat să urmărească activităţile oamenilor de ştiinţă şi au localizat noua lor locaţie în acest complex, într-un mod care a permis un atac precis asupra complexului subteran secret”, a declarat armata israeliană.

IDF a adăugat că atacul elimină o componentă cheie a capacităţii Iranului de a dezvolta arme nucleare.

 

