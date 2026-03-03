Anchetă în Italia: șofer de ambulanță, suspectat că ar fi ucis mai mulți pacienți în timpul transportului medical

Procurorii din orașul italian Forlì anchetează un șofer de ambulanță în vârstă de 27 de ani, suspectat că ar fi provocat moartea a cinci pacienți vârstnici în timpul unor transporturi medicale între spitale și centre de îngrijire din regiunea Emilia-Romagna. Autoritățile iau în calcul ipoteza că bărbatul, suspendat între timp din cadrul Crucii Roșii Italiene, ar fi administrat substanțe nocive victimelor, iar anchetatorii analizează și alte cazuri, pe fondul temerilor că numărul posibil al victimelor ar putea crește.

Toate decesele suspecte au avut loc în timpul transportului cu ambulanța sau la scurt timp după ce pacienții au fost transportați de bărbatul în vârstă de 27 de ani, au declarat pentru The Guardian avocații familiilor victimelor.

Surse din anchetă au declarat pentru agenția de presă ANSA că bărbatul, care lucra pentru Crucea Roșie Italiană, dar a fost suspendat între timp, ar fi putut administra substanțe nocive pacienților în timpul transferurilor dintre spitale și centre de îngrijire din regiunea Emilia-Romagna.

Autoritățile analizează și alte cazuri, existând temeri că numărul posibil al victimelor ar putea crește pe măsură ce ancheta se extinde.

Cel mai recent caz investigat este cel al unei femei de 85 de ani, care a murit în noiembrie 2025 în urma unui stop cardiac.

Toți pacienții au suferit stopuri cardiace în timpul transportului cu ambulanța operată din Forlimpopoli, localitate aflată în apropiere de Forlì. Unul dintre pacienți a murit pe drum, iar ceilalți fie la scurt timp după transport, fie în zilele următoare.

Timp de mai multe luni, niciuna dintre familii – majoritatea fiind convinse că rudele lor erau grav bolnave – nu a ridicat suspiciuni. Abia după ce familia uneia dintre victime ar fi cerut efectuarea unei autopsii au apărut primele semne de întrebare.

„Este important de subliniat că nu este vorba despre ambulanțe obișnuite, cu sirenele pornite, care transportă pacienți de urgență la spital”, au declarat Max Starni și Massimo Mambelli, avocații familiei pacientei care a murit în noiembrie.

„Aceste ambulanțe sunt folosite, în general, pentru transporturi de rutină, de exemplu pentru a duce pacienți de la un centru de îngrijire la spital pentru o programare. De aceea, la bord se află doar doi șoferi și nu există personal medical”, au adăugat aceștia.

În cazul analizat de Starni și Mambelli, femeia în vârstă era transportată de la un centru rezidențial către o ședință de fizioterapie atunci când a murit în ambulanță.

Procurorii îl investighează pe șofer sub suspiciunea de omor calificat, acuzându-l de premeditare și de utilizarea unor substanțe toxice sau a altor metode insidioase. Acesta nu a fost arestat și nu se află în custodia autorităților.

Filiala locală a Crucii Roșii Italiene a fost informată despre anchetă în urmă cu patru zile, iar șoferul a fost suspendat din funcție.

Într-un comunicat, organizația a declarat că a aflat „cu șoc despre informațiile privind implicarea unuia dintre operatorii noștri într-un caz penal grav” și și-a exprimat speranța că ancheta va clarifica ceea ce a numit un episod tragic „complet străin de misiunea organizației noastre în Italia și în lume, precum și de activitatea celor 150.000 de voluntari care sprijină zilnic persoanele aflate în nevoie”.

Avocata suspectului, Gloria Parigi, a declarat pentru publicația la Repubblica că clientul său respinge acuzațiile și este „profund afectat”. Ea a adăugat că acesta s-a pus imediat la dispoziția procurorilor.

„Vorbim despre persoane în vârstă, aflate în stadiu terminal”, a spus Parigi. „Doar una dintre ele a murit în ambulanță; celelalte au decedat în zilele următoare, într-un caz chiar la 13 zile după transport. Toate cele cinci persoane au avut crize respiratorii în timpul transportului, dar de fiecare dată a intervenit o unitate medicală de urgență.”

