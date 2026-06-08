Mirabela Grădinaru, partenera de viață a președintelui Nicușor Dan, a ajuns luni la Curtea de Apel București. Aceasta a venit cel mai probabil pentru un termen legat de un proces al ONG-ului pe care l-a înființat.

Partenera de viaţă a preşedintelui Nicuşor Dan, Mirabela Grădinaru, s-a prezentat luni dimineaţa la Curtea de Apel Bucureşti într-un proces legat de un proiect imobiliar.

Mirabela Grădinaru a stat în sala de judecată doar câteva minute, iar la plecare nu a dorit să ofere informaţii despre motivul prezenţei sale la Curtea de Apel Bucureşti.

Cel mai probabil, Mirabela Grădinaru a venit în instanţă într-un proces în care este implicată Asociaţia S.O.S. Oraşul, un ONG pe care l-a înfiinţat, şi care avea luni termen de judecată la Secţia de contencios administrativ.

Conform portalului instanţelor de judecată, procesul a fost deschis de două ONG-uri: Asociaţia pentru conservarea integrată a Patrimoniului Natural şi Cultural şi Asociaţia S.O.S. Oraşul, iar pârâţi sunt Consiliul General al Municipiului Bucureşti, Primăria Sectorului 1 şi One Peninsula SRL.

Dosarul are ca obiect anularea unei autorizaţii de construire emise în septembrie 2022 de primarul Sectorului 1 pentru proiectul imobiliar One Peninsula, situat la Intrarea Navigatorilor nr. 15, Sector 1.

Procesul se află în faza de recurs, după ce solicitarea celor două asociaţii a fost respinsă de Tribunalul Bucureşti în iulie 2024.

Editor : C.S.