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Sistemul de vot din Rusia, atacat de „peste o mie” de ori în timpul alegerilor parlamentare

Data publicării:
2026 Single Voting Day In Moscow
Dispozitive portabile de vot electronic la o secție de votare din Moscova, în timpul alegerilor legislative din Rusia. Foto: Profimedia Images
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Din articol
„Semne ale unei ingerinţe ucrainene” 

Comisia Electorală din Rusia a anunţat că a înregistrat „peste o mie” de atacuri cibernetice menite să perturbe alegerile parlamentare, relatează AFP, preluat de News.ro. 

„S-au înregistrat peste o mie de atacuri DDoS împotriva infrastructurilor ruse implicate în procesul electoral”, a declarat preşedinta Comisiei Electorale, Ella Pamfilova, citată de agenţiile de presă ruse.  

Atacurile DDoS au ca scop suprasolicitarea unui sistem cu valuri neîncetate de cereri. 

„Atacurile au fost lansate de grupuri extrem de profesioniste şi bine coordonate, care au folosit instrumente de inteligenţă artificială” şi au provenit, în mare parte, „din străinătate”, a afirmat Ella Pamfilova. 

„Semne ale unei ingerinţe ucrainene” 

„Au fost, de asemenea, lansate tentative de atacuri ţintite împotriva infrastructurii de telecomunicaţii a Rusiei în ansamblu”, a adăugat ea, precizând că acestea „prezintă toate semne ale unei ingerinţe ucrainene”. 

Comisia electorală raportase deja sâmbătă, în a doua zi a scrutinului care se desfăşoară şi electronic în aproximativ treizeci de regiuni, că sistemul de vot a fost ţinta unui „atac cibernetic foarte puternic” care a continuat pe tot parcursul zilei. 

Editor : A.C.

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